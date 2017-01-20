Dijital ekranlar ofislerde de yerini aldı

Şirketler, ofislerine kurdukları ekranlar sayesinde yepyeni bir yayıncılık türünün ilk örneklerini sunuyor.

Güncellenme 20 Ocak 2017 16:56

Digital signage teknolojisinin gelişmesi ile dijital ekranlar ofislere kadar girdi. Belirli bir yayın planı ve içerikler hazırlayan şirket yöneticileri çalışanlarını ekranlarla bilgilendirmekle kalmayıp onların motivasyonlarını da sağlamış oluyor.

Toplantı zamanları, etkinlik takvimleri, şirket operasyonlarına ilişkin bilgiler ve duyurular artık şirket ekranlarından yapılıyor. Yöneticilerinin işini kolaylaştıran ve verimliliği artıran bu uygulama pek çok şirket tarafından hayata geçirildi. Gittikçe yaygınlaşan digital signage teknolojisinin mümkün kıldığı gelişme, yeni nesil medyanın farklı bir örneği olarak kabul ediliyor.

Donanım maliyetleri ucuzladıktan sonra dijital ekranlara artan talep bu yönde yeni bir sektör oluşturdu. İçerik yönetiminin de kolaylıkla yapılabildiği ekranlar gün boyu şirkette çalışanlarında motivasyon kaynağı oldu. Ekranlarda şirket bilgilerinin yanı sıra hava durumu, yol durumu ve benzeri çeşitli içerikler oynatılabiliyor.

Ofislerden ekranların farklı amaçlarla kullanıldığına dikkat çeken iDisplay Genel Müdür Yardımcısı Serap Şahin, “Herkese sorumluluklarını hatırlatmak için son satış rakamlarını, yaklaşan proje bitiş tarihlerini, şirketin ana hedeflerini ve başarılı olan personelinizi dijital ekranlar üzerinde gösterin, başarısından bahsedin” diyor.

Şahin ayrıca, “Koridorlar, konferans alanları, kafeteryalar gibi çalışanların günde en az bir kez ziyaret ettiği yerlerde ekranlarınızı konumlandırın. Digital signage ekranlarını PR aracı olarak da kullanabilirsiniz. Ziyaretçilere şirket haberleri, çalışan ve şirket başarıları ve işletme yöneticilerinden gelen mesajlar gibi imajınızı olumlu yönde etkileyecek içerikler gösterebilirsiniz. Bu denli faydalar sağlayan fonksiyonel bir sistemi kullanmak bizi oldukça uğraştıracaktır, şeklinde düşünüyor olabilirsiniz. Tam tersine, kullanımı son derece basittir. Dilediğiniz içeriği oluşturmak ve yayınlamak tahmininizden daha az zaman alacaktır. Hazır şablonları kullanarak da içerik hazırlama imkanınız var, bu şekilde zaman kaybınızı minimum seviyeye indirebilirsiniz” diye ekliyor.