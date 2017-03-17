Devler Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
İsviçre'deki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kurada Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Arda Turan liderliğindeki Barcelona Juventus ile eşleşti.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi sona erdi. Arda Turan'ın ekibi Barcelona'nın rakibi İtalyan devi Juventus oldu.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşacak rakipler belli oldu. Devler Ligi'nde ilk maçlar 11-12 Nisan'da, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak.
İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura eşleşmeleri;
Atletico Madrid - Leicester City
Borussia Dortmund - Monaco
Bayern Münih - Real Madrid
Juventus - Barcelona
Hürriyet