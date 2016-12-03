Devler 341'inci randevuda

Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam oynanacak derbiyle 341. kez karşı karşıya gelecek.

Güncellenme 03 Aralık 2016 12:47

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 92 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 340 maçta Fenerbahçe 129, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 88 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 468 golüne, Beşiktaş 429 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 120 kez karşılaştı.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 45, Beşiktaş 38 galibiyet aldı, iki takım 37 maçta da eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 133 golüne, siyah-beyazlılar 131 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi Beşiktaş 3-2 kazandı, ikinci yarıda Kadıköy'de ise gülen taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

BEŞİKTAŞ SON 15 MAÇIN 3'ÜNÜ ALABİLDİ

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı son 15 derbiden sadece 3'ünü kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, rekabetteki son 15 maçtan 8'ini yitirirken, 4 kez berabere kaldı, rakibine sadece 3 kez üstünlük kurabildi.

AA