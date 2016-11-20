Dev derbinin muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe il eGalatasaray Kadıköy'de karşılaşıyor. İşte dev derbi öncesi muhtemel 11'ler...

Güncellenme 20 Kasım 2016 13:31

Sezona iyi başlayamayan ancak performansını giderek yükselten Fenerbahçe, ilk haftalardaki etkili oyununu son maçlarında sergileyemeyen Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

HAKEM CÜNEYT ÇAKIR

Derbi öncesi Galatasaray 20 puanla 3. durumda bulunurken, Fenerbahçe ise 18 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

17 YILLIK GELENEK BOZULACAK MI?

Dev derbi öncesi en merak edilen konu ise ezeli rakibini deplasmanda 17 yıldır yenemeyen Cimbom'un Kadıköy'de bu kez ne yapacağı...

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: V.Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan (Neustadter), V.Şen, Aatıf, Sow, Van Persie

Galatasaray: Muslera, Sabri, Serdar, Hakan, Carole, De Jong, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren (Podolski)