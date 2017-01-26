Dev derbinin kazananı Fenerbahçe oldu

Euroleague’deki nefes kesen Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank derbisinin kazananı Fenerbahçe oldu.

Güncellenme 26 Ocak 2017 23:23

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray Odeabank’ı 85-80 yendi. Oyunun büyük bölümü Galatasaray’ın skor üstünlüğüyle geçerken, Fenerbahçe maçı son dakikalardaki mücadelesiyle kazandı. Rakibini bir kez daha yenen Sarı Lacivertliler, sahasında ligde ve Avrupa’da Galatasaray’la oynadığı üstüste 14. maçı da kazandı.

Euroleague'deki 20. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi nefes kesti. Galatasaray'ın son çeyreğe kadar üstün oynadığı maçı Fenerbahçe 85-80 galip tamamladı.

Ülker Sports Arena’daki maça Fenerbahçe, Bobby Dixo’ın üçlüğüyle başladı. Ancak daha sonra üst üste potayı bulan Galatasaray, yüksek yüzdeli atışlarıyla da periyotun sonlarına doğru skoru 7-3 yaptı. İlk periyotta hücumda başarılı top dolaştıran Sarı Kırmızılar’da kaptan Sinan Güler’in de 4’te 4 şut isabeti ve takım olarak da 9 asistle ilk çeyreği 27-19 önde tamamladı.



BU SEZON BİR İLK

Fenerbahçe ikinci çeyreğe Ahmet Düveroğlu’nun sayılarıyla başladı. Genç pivot, Galatasaray Odebank potasına kısa süre içerisinde 6 sayı yolladı. Sarı Kırmızılılar’da Ahmet’in sayılarına cevap veren isim Blake Schilb oldu. ABD’li forvetin önderliğinde hücumda topu ustaca paylaşmaya devam eden Sarı Kırmızılılar, çeyreğin bitimine 5 dakika kala farkı 13’e kadar çıkarınca Obradovic mola aldı. Konuk ekip, mola dönüşünde Vladimir Micov’un sayılarıyla aradaki farkı koruyarak ilk yarıyı 54-41 önde kapattı. Galatasaray Odebank’ta ilk yarıya damga vuran isim 12 sayı ve 6 asistle oynayan Blake Schilb oldu. Galatasaray’ın ilk yarıdaki 54 sayısı bu sezon bir ilk oldu. Bu rakam, Fenerbahçe’nin bu sezon Euroleague’de iç sahada yediği en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ

İkinci yarının başında savunma güvenliğini ön planda tutan Fenerbahçe, Bobby Dixon ve Kostas Sloukas’ın öncülüğünde farkı eritmeye başladı. Jan Vesely’nin boyalı alandaki skorer oyunuyla 5 dakika içerisinde farkı 6’ya kadar indiren Sarı Lacivertliler, üçüncü çeyrekte rakip potaya 23 sayı bırakırken, rakibine sadece 12 sayı izni verdi. Son 10 dakikaya da Galatasaray Odeabank 66-64 önde girdi.



İlk yarıda rakip sahada istediği oyunu sergileyen ve her iki çeyrekte de 9’ar asist yapan Galatasaray, 3. çeyrekte sadece 3 asist yapabildi. İlk yarıda sadece 3 top kaybı yapan konuk ekip ayrıca, 3. çeyrekte 6 top kaybına engel olamadı.



Nefeslerin tutulduğu son çeyrekte, iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Kostas Sloukas'ın bitime 2.26 dakika kala basketiyle skoru 77-76 yapan Fenerbahçe, Bobby Dixon’ın üçlüğüyle başlayan karşılaşmadan bu yana ilk kez öne geçti. Bitime 23.7 saniye kala Micov’un hücum faülünün ardından avantajı elde eden Fenerbahçe, kalan dakikalarda gardı iyice düşen rakibi karşısında üstüste sayılar buldu ve maçı da 85-80 kazandı.

NTV