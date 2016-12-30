Deus Ex: Mankind Divided İncelemesi

Son dönemlerin ilgi çeken oyunlarından olan Deus Ex: Mankind Divided için kısa bir inceleme sizler için.

Güncellenme 30 Aralık 2016 14:25

Augmented olarak tanımlanan yaratıklara karşı insanlığın savaşını konu edinen Deus Ex: Mankind Divided, farklı bir oyun içi dinamiklerine sahip. Üstelik oyun içerisinde illuminati adlı örgütün dahi izlerini bulmak, bu topluluğun yaptıklarını ortaya çıkarmak gibi amaçlar var. Bu açıdan oldukça derin konuların işlendiği Deus Ex: Mankind Divided bu yanlarıyla dikkat çekiyor.

Oyun Künyesi

Yapım: Eidos Montreal

Dağıtım: Square Enix

Tür: Aksiyon, RPG

Platform: PC

Deus Ex: Mankind Divided Artılar Neler?

Oyun için yapılan incelemelerde oyundaki en çok dikkat çeken detayın oyun senaryosu olduğu görülüyor. Özellikle oyunlarda senaryoya bağlı kalarak oyunu bitirmeyi seven kişiler için Deus Ex: Mankind Divided ideal bir oyun. Senaryoda aynı zamanda kişilerin vereceği kararlara göre yeni olayların gelişmesi de farklı bir hikaye örgüsü katmış durumda.

Deus Ex: Mankind Divided Eksileri Neler?

Deus Ex: Mankind Divided için grafik kalitesi yüksek olduğu için düşük sistemlerde oyunun oynanması pek çok soruna yol açabiliyor. Donan, kilitlenen grafiklerle karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda oyun içinde bazı bug’lar da var. Oyundaki en büyük eksiklikler ise konuşmalardaki senkronizasyonun başarılı bir şekilde ayarlanamaması. Bu bakımdan artıları olduğu kadar eksileri de oldukça fazla olan oyun, yine de dikkat çeken, oynanabilir oyunlar listesinde yer alıyor.