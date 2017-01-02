Deterjanlara alerjik madde etiketi gelecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, deterjan etiketlerinde yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Güncellenme 02 Ocak 2017 21:39

Piyasada satılan deterjanların etiketlerine, alerjik etki yaratabilecek madde içerip içermediğine yönelik bilgiler de yazılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, deterjan yönetmeliğini, tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle çevrenin korunmasını sağlayacak unsurlar ekleyerek yeniledi.

Görüşe açılan yeni yönetmelik taslağına göre, deterjan ürünlerinin ambalaj ve etiketlerinde tüketicinin korunmasına yönelik bilgilendirmeler yer alacak.

Ürün ve üretici bilgilerinin yer alacağı etikette, özellikle alerjik etki gösterebilecek koku maddeleri, koruyucu maddeler, enzimler ve dezenfektanlarla ilgili bilgiler bulunacak.

NTV