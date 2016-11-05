Derbinin galibi Beşiktaş oldu

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş kendi sahasında ağırladı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Güncellenme 05 Kasım 2016 21:21

Spor Toto Süper Lig'de 10.hafta karşılaşmasında Beşiktaş kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi

Beşiktaş'ın gollerini 7.dakikada Rhodolfo ve 17.dakikada penaltıdan Cenk Tosun atarken konuk ekip Trabzonspor'un tek golü 41.dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.

Beşiktaş bu galibiyet ile ligde puanını 24'e çıkartarak lider Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü. Trabzonspor ise 11 puanda kaldı.

Arena'da bileği bükülmüyor

Beşiktaş, Vodafone Arena'da toplamda oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım, ligde bu sezon Vodafone Arena'da yaptığı 5 maçın ise 4'ünü kazandı, birinde berabere kaldı.

CNN Türk