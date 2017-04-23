Derbinin 11'leri belli oldu!

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbide ilk 11'ler belli oldu. Mücadele, 19:00'da başlayacak.

Güncellenme 23 Nisan 2017 17:50

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınusyönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dev maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

GALATASARAY 49, FENERBAHÇE 50 PUANDA

Şampiyonluk yarışında 61 puanlı lider Beşiktaş'ın gerisinde olan takımlardan Fenerbahçe 50 puanla üçüncü sırada yer alırken, Galatasaray ise 49 puanla dördüncü durumda bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Aatıf, Lens, VanPersie.