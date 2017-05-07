Derbide kazanan olmadı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kendi sahasında konuk eden Beşiktaş, 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda aradığı 3 puanı alamadı.

Güncellenme 07 Mayıs 2017 22:39

Mücadelenin son anlarını 9 kişi oynayan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 1-1'i 90+4'te bulurken haftanın kazananı Medipol Başakşehir oldu. Zirvedeki Beşiktaş ile arayı kapatan İstanbul ekibi sarı-lacivertlilerle de farkı yukarı çekti.

Spor Toto Süper Lig’in 30. Haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti.

Vodafone Arena’daki mücadelenin ilk bölümü Beşiktaş’ın kontrolü altında geçti. Duran toplarla pozisyon açık arayan Fenerbahçe’ye karşı dönen topları toplayan siyah-beyazlılar, özellikle sağ kanatta Quaresma ile etkili oldu. Beşiktaş’ın bir diğer silahı ise Talisca’nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutlar oldu.



GOL! Devrenin son anlarında tempo düşerken siyah-beyazlı tribünleri ayağa kaldıran gol geldi. Tolgay Arslan'ın pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Ricardo Quaresma, ortasını altıpas içerisinde bulunan Vincent Aboubakar'a yaptı. Aboubakar'ın kayarak yaptığı vuruşta takımını 1-0 öne geçirdi.



Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat ikinci yarıya 2 değişiklikle başladı. Hollandalı teknik adam, sol kanatta aksayan İsmail Köybaşı’nın yerine Ozan Tufan’ı oyuna alırken, Neustadter’in yerine ise Salih Uçan görev aldı.



Fenerbahçe yarı sahasında baskıyı iyi kuran Beşiktaş, rakibinin oyun kurmasını engelledi. İlk yarıda olduğu gibi Quaresma’nın sağ kanattan etkili bindirmeleri siyah-beyazlıların ikinci gole yaklaştığı anlar oldu.



Dick Advocaat son oyuncu değişikliği kozunu Robin van Persie-Emenike şeklinde olurken Beşiktaş’ta ise golü kaydeden Aboubakar’ın yerine Cenk Tosun oyuna girdi.



Fenerbahçe’de 81. dakikada sarı kart gören Martin Skrtel, 88'de bir kart daha gördü ve gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.



Sarı-lacivertliler'de ikinci sarı karttan atılan bir diğer isim Josef de Souza oldu.



GOL! Maç Beşiktaş'ın tek gollü üstünlüğüyle sonuçlanacak gözüyle bakılırken Vodafone Arena'yı yıkan gol 90+4'te geldi. Simon Kjaer'in orta sahadan gönderdiği uzun pası kafayla uzaklaştırmak isteyen Marcelo Guedes, topu kendi ağlarına gönderdi.



Santrası yapılmayan golün ardından dev derbi karşılıklı gollerle son buldu: 1-1.

NTV