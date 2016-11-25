Derbi biletleri yeniden satışta

Fenerbahçe, Galatasaray maçı sonrası PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle durdurduğu Beşiktaş derbisi bilet satışlarını yeniden başlattı.

Güncellenme 25 Kasım 2016 14:53

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak derbinin biletleri yeniden satışa çıkarıldı. Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Beşiktaş ile 3 Aralık Cumartesi günü, Ülker Stadı’nda oynayacağı maçın biletlerinin yeniden satışa sunulduğunu bildirdi. Bugün ve yarın yüksek divan kurulu, kongre ile temsilci üyeler için satışa çıkarılan biletler, 27-28 Kasım’da Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri tarafından temin edilebilecek.

Biletler, 29 Kasım Salı günü genel satışa açılacak ve sadece “www.passo.com.tr” üzerinden satılacak. Bilet fiyatları, 100 ila 400 lira arasında değişiyor.

OKUL AÇIK :100,00 TL

MİGROS TRİBÜNÜ :100,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK :130,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ C-D-F-G BLOK :150.00 TL

MARATON ÜST C-D-E-F-G BLOK :150.00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT H-I BLOK :200,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT G BLOK :250,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON F BLOK :260,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT E BLOK :275,00 TL

1907 TRİBÜNÜ A-B-C-D-E-K-L-M-N BLOK :400.00 TL

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