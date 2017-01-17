Denizbank'tan MTV ve trafik cezası ödemelerinde faizsiz 3 taksit imkanı

Denizbank MTV ve trafik cezasını ödeyecek müşterileri için yepyeni bir kampanya sunuyor. Bu türdeki ödemeler faizsiz ve 3 taksit imkanıyla gerçekleştirilebilecek.

Güncellenme 17 Ocak 2017 10:28

DenizBank, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezasını banka kartları ile ödeyen müşterilerine ücretsiz ve faizsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya, 5 Şubat'a kadar sürecek. MTV ve trafik cezası ödemeleri, DenizBank şubeleri, ATM'leri, DenizBank İletişim Merkezi, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı, Mobil Deniz Bankacılık uygulaması ve gib.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak, onlara ödeme kolaylığı sağlayacak kampanyaları hayata geçirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Bu çerçevede MTV ve trafik para cezası ödemelerinin 5 Şubat'a kadar 3 taksitte ödenebilmesine olanak tanıyan uygulamalarını başlattıklarını aktaran Hıçkıran, "Bu açıdan bakıldığında 3 taksit seçeneğiyle müşterilerimize en uzun vadeyi sağlayan bankalardan biriyiz. Yenilikçi ürün ve kampanyalarımıza önümüzdeki dönemde de devam ederek kart pazarındaki payımızı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA