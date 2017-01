Deniz Baykal'dan iktidara: "Anayasayı anlatmak için çaba sarf ediyor musunuz?"

Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri gergin ortamda başladı. CHP'li Deniz Baykal, vatandaşın anayasa tasarısından haberi olmadığını öne sürdü.

Güncellenme 09 Ocak 2017 20:53

CHP milletvekili Deniz Baykal, Meclis'teki anayasa görüşmelerinde konuştu. Baykal, konuşmasında, "Bu tasarıdan milletin haberi yok. Daha öncesinde iktidar akil adamlar icat edip onları tüm Türkiye'de seferber etmişlerdir. Anayasayı anlatmak için peki en ufak bir çaba sergiliyor musunuz?" dedi.

Meclis'teki anayasa görüşmelerinde CHP adına konuşan Antalya Milletvekili Deniz Baykal konuştu.

Deniz Baykal'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

“Buraya seçilerek gelmiş siz milletvekilleri gibi ben de bütün siyasi ömrümü bu kutsal çatı altında geçirmiş biri olarak milletimize karşı konuşmak zorunda olduğumu hissediyorum.

Oyumuzla duruşumuzla bir rol oynayacağımız bir görev anının içindeyiz. Ne yazık ki böylesi tarihi bir karar anına bizi taşıyan, boş kağıt imzalıtalarak önümüze getirilen bir projedir. Millet egemenliği yerine şahıs egemonyasını ikame edecek bu tasarı önümüzde duruyor. Bu tasarıdan milletin haberi yok.

Daha öncesinde iktidar akil adamlar icat edip onları tüm Türkiye'de seferber etmişlerdir. Anayasayı anlatmak için peki en ufak bir çaba sergiliyor musunuz? Meclis TV kapatılmış, bunun izahı yok. Konu, toplumun hiçbir kesimiyle müzkara edilmedi.

"MİLLETE BU İŞİ ANLATMANIZ LAZIM"

Cumhuriyeti tahrip edemezsiniz. Bu işler böyle olmaz. Olmaması gerektiğini siz de bilirsiniz, öyle yapmak zorunda kalıyorsanız eğer. Birileri size uzatmayın bu işi bitirin diye yapıyorsanız... Millete önce bu işi anlatmanız lazım.

Bu anayasa paketini OHAL rejimi altına konuşuyoruz. Milletin arkasından oyun çevirmek kimseye yakışmaz.

Suilkast timleri onlara kol kanat geren mülteci hemşeriyle birlikte kentlerimizde yuvalanmış. Güvenlik krizi, sizi muhalefet liderlerine zırhlı araç temin etmeye kadar getirmiş. Bu ortamda, bu anayasa değişikliği referandum yapmayı aklınızda nasıl geçirirsiniz diye sormak istiyorum.

"KAN GÖVDEYİ GÖTÜRÜYOR"

Bu Meclis'in arkasında millet var. Her siyasi, her mezhepten her dinden insanlarız. Bu tasarı milli egemenlik anlayışını tahrip edecektir.

Bir fırsat çıktı, derhal yapalım anlayışı var. Cumhurbaşkanı, tarafsızım diyecek, bu ne samimiyetsizlik. Aynı kişi hem tarafsız olacak hem parti başkanı olacak... Bu parti devletini oluşturmak demek.

Şimdi biz tarafsız dediğimiz Cumhurbaşkanı'nı parti başkanı yapmak istiyoruz. Nereye gidiyoruz arkadaşlar. HSYK'yı gene aynı şekilde Adalet Bakanı ve müsteşarı doğrudan kendi atıyor. Geri kalan azınlığı da Meclis seçiyor. Parti Cumhurbaşkanı olmuş kişinin talimatıyla seçiyor.

Cumhurbaşkanı kimseden güvenoyu olmadan kabine oluşturacak. OHAL ilan etme hakkına sahip, OHAL var diye kararları çıkarmaya yetkili. Çıkardığı yasaya göre, anayasayı değiştirme hakkı olacak. Anayasayı değiştirme hakkını veriyorsunuz farkında mısınız arkadaşlar.

Gen soru yok, güvenoyu yok ve Meclis soruşturması yok. Meclis araştırması ile Meclis soruşturmasını karıştırmayın. Bütün bunlar bu düzenlemelerin hangi manıtkla yapıldığını gösteriyor.

"İstikrar ihtiyacı nerden doğuyor, biz bir süre sonra istikrarsızlık olur diye, milleti bilgilendirmeden, bir an önce bunu geçirip gelecekteki tehlikeyi bertaraf etmek istiyoruz" diyorlar. Bunun altında bir anayasal kriz yok. İstikrar gerekli olarak söyleniyor. Türkiye'nin sorunu bambaşka bir şeydir. İktidar ülkeyi giderek yüksek kriz ortamına sürükledi. Bunun altında anayasal ihtiyacı yok. Yanlış bir Suriye ve terör politika izlediniz. Şimdi bunun hatalarını çekiyorsunuz. Kan gövdeyi götürüyor ülkede.

"TBMM 'BU YANLIŞ' DEMELİ"

Bu tasarı geçerse, biz Meclis'in özünü ve milletin haklarını maalesef bir tek kişiye emanet etmek zorundayız. Böyle bir tabloda bizim sorumluluğumuzun ne kadar yüksek olduğudur.

TBMM tarihine yakışır bir şekilde "Bu yanlış" demeli. Senin imzanla milletvekilleri seçilecek. Yanlıştır, buna izin vermeyelim. Bu tasarı reddedilirse Türkiye çok rahatlayacaktır."