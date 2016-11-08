Deniz Ateş Bitnel açıklamaları nedeniyle ceza aldı

PFDK, olaylı hakem Deniz Ateş Bitnel'e basına yansıyan açıklamaları sonrası 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Güncellenme 08 Kasım 2016 16:26

PFDK, Deniz Ateş Bitnel'e basına yansıyan açıklamaları nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında Trabzonspor'dan 4 oyuncuya kırmızı kart gösteren hakem Deniz Ateş Bitnel'e, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıkmaları nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Deniz Ateş Bitnel'in, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38/a fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

AÇIKLAMALARI İNKAR ETMİŞTİ

Deniz Ateş Bitnel, “Bana ve Trabzonspor’a çok büyük oyunlar oynanıyor. O maçta yardımcı hakemlerim talimat aldı. Beni günah keçisi yaptılar. Federasyon bana sahip çıkmadı. Son dayanağım Trabzonspor” şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Bitnel, Futbol Federasyonu’na yolladığı savunmasında, “Haberi yazan kişi ile dost ortamında görüştük. Ancak haberdeki sözler bana ait değil. Tamamına yakını çarpıtılmış. Nitekim haberi yazan kişiye de bu durumu ilettim” şeklinde ifade kullanmıştı.

Habertürk