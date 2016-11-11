Demirören'den Milli Takım kampına ziyaret

TFF Başkanı Demirören, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Kosava ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki kampını ziyaret etti.

Güncellenme 11 Kasım 2016 11:14

TFF'den yapılan açıklamada, başkan Yıldırım Demirören'in Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Golf&Spa Resort'te devam eden milli takım kampını ziyaret ettiği bildirildi.

Demirören'e ziyaretinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Ali Özdoğan'ın eşlik ettiği kaydedildi.

Yıldırım Demirören ve beraberindekilerin, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile akşam yemeği yediği ve Kosova maçı için başarı dilediği aktarıldı.

AA