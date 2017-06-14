Demirören'den Arda açıklaması: "Milli takımı bırakmak gibi bir lüks yok"

TFF Başkanı Demirören, A Milli Takım'ı bırakmak diye bir lüks olmadığını belirterek, "Arda hata da yapsa, o sözleri söylemiş de olsa ben Arda'yı kazanmaya çalışırım" dedi

Güncellenme 14 Haziran 2017 23:44

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TRT Spor'da katıldığı programda gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

"UÇAKTAN İNDİKTEN SONRA ÖĞRENDİM"



Demirören, Milli Takım'da yaşanan Arda Turan olayını değerlendirerek, "Arda olayını uçak indikten sonra bana atılan mesajla öğrendim. Yönetim olarak kararımızı anında hocamıza ilettik. Hocamız aynı fikirde olduğunu beyan etti. Olayın ardından Arda beni aradı. Ne konuştuğumuz bizim aramızda ama araması bile önemli diyelim. Arda Turan'ın Milli Takım'ı bırakmasına hepimiz çok üzüldük. Diğer taraftan da onu korumamız gerekiyor, bir dünya markası. Arda'yı bırakma konuşmasından sonra aradım. Tatilden sonra kendisiyle konuşmak istediğimi beyan ettim. Bilal Meşe'yi ertesi gün aradım. Kendisine 'Bir başkan olarak rica ediyorum, Arda'ya dava açma, bu olayı bitirelim' dedim. Arda 'Pişman değilim' dese de yaptığı hatadır. Milli Takım'ı bırakmak diye bir lüks yok. Arda hata da yapsa, o sözleri söylemiş de olsa, ben Arda'yı kazanmaya çalışırım. Arda Turan krizini bahane edip kişisel çıkarları için olayı başka yerlere taşıyanlar bu sorunu çok büyüttüler. Özür dilemek erdemdir, en büyük adamlıktır. Arda'ya verilen metinde buna yer verilmişti. Referandumdaki olaydan dolayı Arda'ya bir vurulacakken üç vurulmaya çalışıldı, buna katılıyorum" dedi.



"PRİMLERİ, FATİH TERİM'İN SÖZLEŞMESİNİ, TFF'DE ÇALIŞAN BİRİLERİ SIZDIRMIŞTIR"



TFF Başkanı üç büyük markayı yıpratmak için hep beraber uğraşıldığını belirterek, "Basın mensupları toplantıdan çıkmasalar, Arda Turan kendisine verilen metni okuyacakmış, duyduğumuz bu. Primle ilgili tartışmalar her yerde yaşanabilir. Verilen primi beğenmeyebilirler, bunlar normal şeyler. Yazılanlar, hakaretler, medyadaki şeyler beni başka türlü etkiler, gencecik çocukları başka türlü etkiler. Primleri, Fatih Terim'in sözleşmesini, TFF'de çalışan birileri sızdırmıştır. Bu kişileri bulabilmem imkansız. Bir hata yaptı ise hatasını göstererek, değerlerimizi geri kazanmamız lazım. Bizim örfümüz adetimiz böyle. Medyaya şunu söylüyorum; prim tartışmasını EURO 2016'dan sonra yapsaydınız. Ne kaybederdiniz üç günde? Gruplarda bizimle aynı puanı alan ve kazanamayan Portekiz şampiyon oldu. Bir futbolcuya, hocaya hakaret ediyorsak, eleştiri demiyorum, aslında bir milli değere hakaret ediyoruz demektir" ifadelerini kullandı.

NTV