Demirören: "Arda'nın referandumdaki desteği bu olayda etkili oldu"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Arda Turan'ın tıpkı benim gibi referandum sürecindeki desteğinden dolayı bu olayların etkili olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Güncellenme 09 Haziran 2017 14:41

Demirören, TFF Olağan Mali Genel Kurul'unda Arda Turan'ın Milli Takımı bırakması ve yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Demirören, "Arda kaptanımız bir yanlış yapmıştır ama yaptığı bu yanlışı Arda'ya doğru şekilde göstermeliyiz, Arda bir dünya markası" dedi. Demirören "Arda Turan'ın tıpkı benim gibi referandum sürecindeki desteğinden dolayı bu olayların etkili olduğunu biliyorum" diye konuştu.

TFF Mali Genel Kurulu'nda konuşan Yıldırım Demirören'in açıklamaları özetle şöyle:

Türk futbolu için 5 yıldır her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Türk futbolunun önünü açtık. Devrimler yaptık. UEFA karanlık bir kabus gibi üzerimize çökmüştü. FETÖ'nün hain saldırısına karşı mücadele verdik. TFF mali açıdan tarihinin en iyi dönemi geçirdi.

MİLLİ TAKIM KARIŞTIRILMAK İSTENİYOR

Son günlerde yine aynı oyunlar sahnelenmek isteniyor, Türk Milli Takımı ile Futbol Federasyonu karıştırılmaya çalışılıyor. Bir yıl önce bu zamanlar prim konusu çok tartışıldı... Bir bardak suda fırtınalar kopartıldı. Hatalar elbette oldu ama kimse "Söz konusu Ay-Yıldızsa gerisi teferruat" demedi... Türk futbolunu karıştırmak isteyenlere fırsat verildi.

Yazılı ve görsel basının ilk maçtan hemen sonra hocamızın ve oyuncuların üzerine gitmesi, çocukları yıpratması yanlıştı... İspanya ile oynadığımız kader maçı şiddetli bir saldırı altında oynandı...

Ben ve hocamız dahil herkese hakaretin bini bir paraydı. Bir yıl geçti, yine aynı kaotik durumla karşı karşıyayız... Yine hocamız yine kaptanımız ve futbolcularımız karşı karşıya getiriliyor.

ARDA YANLIŞ YAPTI AMA...

Fatih Hoca gibi bir değere sahip çıkmamız gerekir. Eleştiri olabilir, olmalı da kabul ediyorum ama hakareti asla... Bir futbolcunun da bu tür olaylara göstereceği tepkinin fiziki ve hakaret dolu olmaması gerekir. Arda kaptanımız bir yanlış yapmıştır. Yanlış yaptığını da Arda’ya medeni yollarla göstermemiz gerekir. Hakaret ederek, üzerine giderek, ona yüklenerek değil. Çünkü Arda bir dünya markası, Türk futbolunun bir değeri ve böyle yetenekler kolay yetişmez.

REFERANDUMDA VERDİĞİ DESTEKTEN DOLAYI...

Ayrıca Arda’nın da referandum sürecinde benim gibi verdiği destekten dolayı kasten eleştirildiğini çok iyi biliyorum. Fakat nedense bu olayların gene kritik bir milli maç öncesi ve çok önemli bir dönemde yapıldığını, gündeme taşındığını görüyorum.

Gelin, Türk futbol ailesi olarak 15 Temmuz’daki duruşumuz gibi örnek olalım. Bir olalım, diri olalım.ÿRahmetli Özhan Canaydın gibi kaybedince kazananın elini sıkan, merhum Süleyman Seba gibi ezeli rakibin başkanına edilen küfürleri bir işaretiyle susturan, örnek başkanlar gibi olalım.

Futbol Federasyonu şov yapma yeri değil icraat yapma makamıdır.Özellikle bu sezon kurullarımız çok fazla eleştiri aldı... Hatırlatmak isterim ki biz bu arkadaşların hepsini 15 Temmuz’dan sonra seçtik... İşlerinin ehli ve uzmanı olmalarının dışında, güvenilir olmaları çok önemliydi. O günlerde hem FETÖ temizliği yaptık hem de bu kurulları oluşturduk. Peki soruyorum, hangi başkan o günlerde kurullara bir tane isim önerebildi?

TALİSCA, VOLKAN BABACAN, YALÇIN KARARLARI MEMNUN ETMEDİ

Ama benim kurullarım, o günün kaotik ortamında işlerini en iyi şekilde yapma mücadelesi verdi. Evet, kabul ediyorum hakemlerimiz hata yapmıştır. Ama kimse Türk hakemlerinin adaletsiz olduğunu söyleyemez. Hata hep oldu, olmaya da devam edecek.

Tahkim ve disiplin kurullarımıza gelince... Evet, Talisca, Volkan Babacan, Yalçın ve bunlar gibi bazı kararlar, vicdanen beni ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımı da memnun etmemiştir.

Hürriyet