Demet Akalın: "Korumama dedim sık!"

Dün Beykoz'daki bir restorana gerçekleştirilen silahlı saldırı sırasında olay yerinde bulunan şarkıcı Demet Akalın, yaşadıklarını anlattı.

Güncellenme 31 Ocak 2017 13:52

İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü restoranda yaşanan silahlı saldırı sırasında mekanda bulunan Demet Akalın, o anları anlattı.

Akalın olayı radyo programında şöyle anlattı:

"Camlar kırılıyor film gibi, on metre ötemde oluyor! Herkes çığlık kıyamet... Allah'tan benim koruma yanımda. Silahını çıkarttı. Ben buna diyorum ki sık. Zannediyorum ki Rena'daki gibi birisi bizi tarıyor herhalde. Camlar herkesin suratına fırladı."