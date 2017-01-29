Demba Ba İstanbul'da

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Senegalli futbolcu Demba Ba, akşam saatlerinde İstanbul'da geldi.

Güncellenme 29 Ocak 2017 21:58

Çin ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua’da oynayan ve yaşadığı sakatlığın ardından 7 aydır sahalardan uzak kalan Demba Ba, Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi.

Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Demba Ba, daha sonra siyah-beyazlılara resmi imzayı atacak.



Temmuz ayında geçirdiği sakatlık sonrası tedavisine bir süredir Amerika'da devam eden Ba, kontrollerinin ve imza törenin ardından yeniden Amerika'ya dönecek. Tedavisine 1 ay daha Los Angeles'de devam edecek olan yıldız futbolcu, mart ayının ilk günlerinde İstanbul'da olacak.

NTV