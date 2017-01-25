Dell'den Chromebook'u 2'i 1 Arada Modelleri Geldi!

Dell, Windows 10 çalıştıran Latitude dizüstü bilgisayarlarının yanında, üç tane yeni Chromebook'u piyasaya sürdü.

Güncellenme 25 Ocak 2017 22:55

Chromebook 11 Cabrio, kalem ile birlikte geliyor ve bu sınıfı hedeflediği için dayanıklılık konusunda oldukça iddialı durumda. 2’si 1 arada olarak tanımlanan bu yeni model, farklı şekillerde kullanılabiliyor. Film izlemek ve benzeri şeyler için 360 derecelik menteşesi ile kolaylık sağlıyor. Ekran aynı zamanda tablet modunda klavyeye doğru tamamen düz bir şekilde arkaya katlanabiliyor. Böylece daha küçük boyutlarda da yeni cihazı kullanabilmek mümkün. Üstelik klavyeye yerleştirilmiş bir kamera da olması, kamera kullanımını sağlıyor. Özelikle tablet modundayken kameraya ihtyaç duyulduğunda bu bölümdeki kamera gerekli desteği sağlıyor.

Donanım noktasında ise 11-inçlik Cabrio, HD dokunmatik ekran ile geliyor ve Intel Celeron Skylake işlemci ile güçlendirilmiş durumda.

Diğer iki yeni Chrome OS dizüstü bilgisayarı ise Chromebook 11 ve Chromebook 13 olarak tanımlandı. Bu modellerde kalem kullanılmıyor. Bu iki yeni modeller arasında ise daha büyük Chromebook 13'ün daha güçlü bir Core i3 işlemci ile gelmesi ise dikkat çekiyor.

Dell, bu Chromebook'ların yanı sıra makinelerin donanım ve özellikleri olarak tam karşılık gelen Windows 10 sürümlerini de getiriyor. Bu yeni modellerin adları ise Latitude 11 Cabrio, Latitude 11 ve Latitude 13. Farklı işletim sisteminin yanı sıra Latitude modelleri, Intel'in en yeni yedinci nesil işlemcileri olan Kaby Lake'e sahip. Fiyat noktasında ise 219 Dolar’dan başlayan etiket fiyatları var.