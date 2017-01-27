DEAŞ'ın El Bab'tan çekilmeye hazırlandığı ileri sürüldü

Bölgedeki istihbarat birimlerinin Ankara'ya sunduğu raporda, ana karargahını Tadif bölgesine taşıyan DEAŞ, El Bab'tan çekilmeye hazırlanıyor.

Güncellenme 27 Ocak 2017 20:45

İstihbarat birimleri El Bab'daki son duruma ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırladı. Rapora göre, ana karargahını El Bab'ın dış mahallelerinin bulunduğu Tadif bölgesine taşıyan örgüt, El Bab'dan çekilmeye hazırlanıyor.

İstihbarat birimleri, DAEŞ terör örgütünün El Bab'dan çekilmek için hazırlık yapmaya başladığını tespit etti. Örgütün tüm karargahlarını Tadif bölgesine taşıdığı belirlendi.



Bölgedeki istihbarat birimlerinin Ankara'ya gönderdiği raporlara göre, El Bab'da sivil halkın çoğu DAEŞ'in tehditlerine rağmen şehri terk etti. Şu an şehirde 18 bin kadar sivil kaldığı tahmin ediliyor.



Son olarak DAEŞ'li teröristler şehirden kaçmaya çalışan yedi aileye ateş açtı, 18 sivil hayatını kaybetti.



Örgütün özellikle sivillerin yaşadığı binaların bodrum katlarını silah deposu, karargah ve barınma yeri olarak kullandığı belirtiliyor.



Şehre son günlerde Tunuslu teröristlerin getirildiği de vurgulanıyor.



Şehirde su, elektrik, sağlık gibi temel hizmetlerin yok denecek seviyeye indiği de tespitler arasında.



Örgütün bir yandan bomba yüklü araç imalathaneleri ile karargahlarını şehir dışına taşırken, El Bab'ın kuzeyi, ve batısında el yapımı patlayıcı ve mayın döşeme çalışmalarına da devam ettiği belirlendi.



DAEŞ'li teröristlerin insansız hava aracı ve uçakların saldırısından sakınmak için intikallerde motosiklet kullanmaya başladığı da raporlarda yer alıyor.



Bu arada TSK destekli muhaliflerin El Bab'a yönelik operasyonları da devam ediyor.



Fırat Kalkanı Harekatı'nın 157'nci gününde DAEŞ'e ait aralarında 4 bombalı aracın da bulunduğu toplam 296 hedef imha edildi, 22 terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri de 24 hedefi vurdu.