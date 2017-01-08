DEAŞ Bağdat'ta 2 bombalı saldırı gerçekleştirdi: en az 33 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2 ayrı noktada bombalı araç saldırısı düzenlendi. Saldırıları DEAŞ üstlenirken, ilk saldırıda en az 13, ikinci saldırıda en az 10 kişi öldü.

Güncellenme 08 Ocak 2017 16:19

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Bağdat'ta bu saldırıdan birkaç saat sonra da yine bir pazar yerinde canlı bomba saldırısı düzenlendi.

Reuters'ın haberine göre, sebze pazarında gerçekleştirilen saldırıda yaklaşık 50 kişi de yaralandı.

İçişileri Bakanlığı Sözcüsü Saa Maan, "Cemile pazarının kapısındaki bir asker, şüpheli aracı fark edince, bomba yüklü otomobile ateş açmış. Ama terörist, aracını havaya uçurmuş" dedi.

Maan, bomba yüklü araca ateş açan Iraklı askerin de olayda yaralandığını belirtti.

Reuters, saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

Türkiye, Bağdat'ta düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabahdüzenlenen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını en kuvvetli ifadelerle kınıyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Irak halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer aldı.

İKİNCİ SALDIRI

Bu saldırıdan birkaç saat sonra, Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bir başka bölge olan Baladiyat'ta bir intihar bombacısı, pazar yerinde üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirerek, en az yedi kişinin ölümüne neden oldu.