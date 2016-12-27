DEAŞ, Afganistan'daki etkisini artırdı

Rusya, terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'daki etkisinin arttığına dikkat çekti.

Güncellenme 27 Aralık 2016 21:09

Rusya, Çin ve Pakistan temsilcileri Moskova’da gerçekleştirdikleri ortak toplantıda, DAEŞ terör örgütünün Afganistan üzerinde etkisini artırdığını ve ülkede güvenlik problemlerinin ortaya çıktığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı adına konuşan Maria Zakharova, üç ülkenin temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrasında DAEŞ uyarısında bulundu ve ilerleyen toplantılara Afgan yetkililerini davet etti.



Zakharova, toplantıya katılan üç ülkenin de Afganistan'da aşırılık yanlısı grupların ve özellikle DAEŞ'in güç kazanması sonrası endişelerini dile getirdiklerini açıkladı.



İslamcı Taliban'ın ABD destekli Afgan kuvvetleri tarafından devrilmesini takiben 15 yılı aşkın bir süredir Afganistan'da yaklaşık 10 bin askeri bulunduran ABD, Moskova görüşmelerine davet edilmedi. Görüşmelerde Afganistan’ı yöneten Kabil hükümeti de bulunmuyor.

Kabil ve Washington'daki yetkililer, Rusya'nın hükümete karşı savaşan Taliban militanlarıyla olan bağlarını derinleştirdiğini iddia ediyorlar. Moskova ise bu iddiaları reddetmekte.



Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler'den Taliban'ın yeni liderini yaptırım listesine eklemesini istemiş ve bu durum barış görüşmelerini durdurmuştu.

Taliban, 2016 yılı içerisinde 5 bin 500 kayıp veren Afgan hükümeti karşısında baskısını artırmış durumda. Ülkede geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleştirilen birçok saldırı ise DAEŞ’in Afganistan kolu tarafından üstlenilmişti.

NTV