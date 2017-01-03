Dayanıklı Acer Chromebook 11 N7 Modelleri tanıtıldı

Acer, Chromebook 11 N7 olarak isim verdiği iki yeni versiyonun tanıtımını yaptı.

Güncellenme 03 Ocak 2017 23:02

Chromebook modeller ile dünyanın en önemli markalarından birisi olmayı başaran Acer, yeni tanıtımını yaptığı cihazlarla da yine ilgi odağı olmayı başardı. Chromebook 11 N7 olarak adlandırılan yeni seride dokunmatik ve dokunmatik olmayan ekranlarla farklı seçenekler sunan Acer, piyasaya üstelik uygun fiyatlarla giriş yapıyor.

Chromebook 11 N7 tanıtımlarında ön planda tutulan detaylar güvenlik ve dayanıklılık olurken, cihazlar zorlu şartlara rağmen hiçbir handikaba sahip değil ve sorunsuz bir kullanım sunabiliyor. Bu bakımdan önümüzdeki dönemlerde piyasada daha çok görülmeye başlanacak Chromebook 11 N7 modelleri ile birlikte oldukça cazip bir cihaza sahip olmak mümkün olacak.

Acer Chromebook 11 N7 Özellikleri Neler?

Acer Chromebook 11 N7 versiyonlarının her ikisinde de 13.66 x 768 piksel 11.6 inçlik ekranlar var. Donanım konusunda da iki cihaz arsında herhangi bir fark olmadığı gibi kişilerin dokunmatik seçimi ile birlikte az bir fark ödemesi yeterli oluyor. Intel HD grafik donanımlarıyla gelen cihazlar, performans noktasında oldukça uygun ve bir Chromebook için ideal.

Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, yağmur, nem, titreşim, mekanik şok ve düşüşe karşı tamamen dayanıklı olduğu söylenen Chromebook 11 N7 versiyonları, bu açıdan özellikle dışarıda kullanımlarda tüm handikapları ortadan kaldırmış durumda. Cihazların etiket fiyatı ise 230 Dolar’dan başlıyor.