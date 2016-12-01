Darüşşafaka Doğuş'un rakibi komşu Yunanistan

Darüşşafaka Doğuş basketbol takımının THY ASvrupa Ligi 10. hafta rakibi Yunanistan basketbol takımı Olympiakos olacak.

Güncellenme 01 Aralık 2016 12:39

Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

Volkswagen Arena'da saat 20.00'de başlayacak müsabaka, LigTV 3'ten canlı yayınlanacak.

Ligin geride kalan bölümünde iki takım da maçlarından beşer galibiyet ve dörder mağlubiyetle ayrıldı.

Darüşşafaka Doğuş ligde averajla 7'nci, Olympiakos ise 6'ncı sırada bulunuyor.

AA