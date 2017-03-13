Darüşşafaka Doğuş, Beşiktaş'ı bitişe 3 salise kala yıktı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 71-68 yendi.

Güncellenme 13 Mart 2017 23:10

Darüşşafaka Doğuş, konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 71-68 yenerek bu sezon 14. galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Sompo Japan 5. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Wanamaker, Oğuz Savaş ve Birkan Batuk'un basketleriyle 2. dakikada 6-0'lık seri yaparak başlayan Darüşşafaka Doğuş, 4. dakikadaki ilk molaya 11-2 üstün girdi. Clyburn'ün 4. dakikada hızlı hücumdan yakaladığı isabetle farkı çift hanelere (17-6) yükselten yeşil-siyahlılar, ilk çeyreği 24-14 üstün kapattı.



Müsabakanın ikinci periyoduna Okben Ulubay'ın kaydettiği atışlarla giren ev sahibi takım, Anderson'un 13. dakikadaki isabetiyle farkı 15 sayıya taşıdı: 31-16. Üstün oyununu sürdüren yeşil-siyahlılar, Clyburn ve Wilbekin'ün üç sayı çizgisinin gerisinden buldukları basketlerle 17. dakikada farkı 20 sayıya kadar yükseltti: 40-20. Siyah-beyazlılar, Strawberry ve Roll'ün üç sayılık atışlarıyla farkı azaltsa da Darüşşafaka Doğuş, soyunma odasına 42-30 üstün gitti.



Maçın ikinci yarısına oldukça etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Stimac'ın 23. dakikadaki isabetleriyle farkı tek hanelere indirdi: 44-35. Roll ve Strawberry'nin performansıyla skor bulmaya devam eden siyah-beyazlılar, 24. dakikada Strawberry'nin dış atışıyla farkı 3 sayıya (44-41) indirdi. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, son saniyede Wilbekin ile üç sayılık basket kaydeden yeşil-siyahlılar, son çeyreğe 58-52 önde girdi.



Mücadelenin son periyoduna iki takım da sert savunmayla başladı. İki takımın da skor üretmekte zorlandığı ve oldukça çekişmeli geçen çeyreğin ilk 5 dakikasını ev sahibi ekip, 63-56 üstün geçti. Savunma sertliğini arttıran Beşiktaş Sompo Japan, hücumda Strawberry ile etkili oldu. Roll'ün üç sayılık atışıyla 38. dakikada farkı 2 sayıya (65-63) çeken siyah-beyazlılar, Strawberry'nin bitime 50 saniye kala serbest atış çizgisinden kaydettiği isabetlerle öne geçti: 67-68. Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker'in serbest atıştan bulduğu isabetle bitime 43 saniye kala skora dengeyi getirdi. Beşiktaş Sompo Japan adına son hücumu kullanan Strawberry'nin top kaybından başlayan Darüşşafaka Doğuş atağında, bitime 3 salise kala Anderson ile dış atış üreten ev sahibi takım sahadan 71-68 galip ayrıldı.



Maçın en skorer ismi Beşiktaş Sompo Japan adına 18 sayı kaydeden Strawberry olurken, Darüşşafaka Doğuş'ta Wanamaker ürettiği 16 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

NTV