Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı

TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Güncellenme 04 Ocak 2017 15:38

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, 15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin dolması nedeniyle, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda komisyonun 3 aylık çalışma süresi içindeki çalışmaları hakkında bilgi veren Petek, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisin kendilerine verdiği görev sonucunda büyük heyecanla yerine getirdikleri komisyon çalışmalarının, ülkeye ve millete hayırlar getirmesini temenni etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM'de grubu bulunan 4 partinin ortak iradesiyle kurulan komisyonun 4 Ekim 2016'da çalışmalarına başladığını anımsatan Petek, komisyonun ek süre almadan bugüne kadar en yoğun çalışan komisyon olarak süresini tamamladığını belirtti.

"3 ayda 22 toplantı yapıldı"

Petek, 3 ay içinde 22 toplantı yaptıklarını, burada kişi başına ortalama 3 saat dinleme süresi çerçevesinde, konuya doğrudan hakim, bu konuda bilgisi olan, sorumluluk mevkisinde bulunan, olayı yaşayan 51 kişiyi dinlediklerini kaydetti.

"141 kişinin bilgisine başvurduk"

Çalışma ziyaretleri kapsamı da dahil toplam 141 kişinin bilgisine başvurduklarını anlatan Petek, demokratik usullerle tespit ettikleri, ortak teklifleri öncelemek suretiyle komisyonun tüm üyeleriyle belirledikleri isimleri dinlediklerini ifade etti.

Petek, bilgi paylaşımını dağıtmamak, iktidar-muhalefet ayırımı yapmadan komisyon üyelerinin ciddi katkılarını sağlamak amacıyla alt komisyon oluşturmadıklarını vurguladı.

Komisyon salonunda 142 saat 22 dakika süren toplantı düzenlediklerini, komisyona gelen dilekçelerin incelendiğini, ilgili olanların üyelerle paylaşıldığını, bu çerçevede 604 dilekçenin değerlendirildiğini anlatan Petek, 4 partiden sunulan önerge sayısının ise 70 olduğunu bildirdi.

Reşat Petek, 3 aylık süre içinde kurum ve kişilere 86 bilgi ve belge isteme yazısı gönderildiğini, bugüne kadar 67 cevap alındığını, yeni yazılmış yazıların cevaplarının da beklendiğini belirtti.

Petek, eski cumhurbaşkanları ve başbakanlara, gerekli gördükleri diğer kişi ve kurumlara yazıyla sorular yönelttiklerini, cevapları beklediklerini aktardı.

"Rapor taslağının yazımı sürüyor"

Bilgi, belge, yazılı sorular kapsamında rapor taslağının yazım çalışmasının devam ettiğini aktaran Petek, basında, komisyon raporu tamamlanmadan bazı bilgi ve belgelerin yer aldığını, komisyonda görüşülen, nihai şekli verilen bir raporun söz konusu olmadığını kaydetti.

Petek, taslak rapor tamamlandığında komisyon üyelerine dağıtılacağını, üyelerden gelecek ek bilgi, görüş ve değerlendirmelerin raporda derecelendirilenleceğini, son şekli verildikten sonra başkanlığa sunulacağını belirtti.

"Alnı öpülesi millet, hayasızca akını püskürtmüştür"

Komisyon Başkanı Petek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz tarihinde ilk kez bu çapta bir silahlı darbe teşebbüsü, bizzat millet tarafından engellenmiştir. Türkiye, demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılığını sadece yazıda, sözde kalmayan, gerektiğinde vatandaşların canı pahasına bu değerlerin hayata geçirildiği bir ülke olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilen bu alnı öpülesi millet, İstiklal Marşımızda 'Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın' dediği gibi, göğsünü siper ederek, bu hayasızca akını püskürtmüştür. Çünkü bizim bu ülkeden başka vatanımız yoktur."

"MİT Müsteşarlığından kapsamlı rapor istedik"

Petek, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın dinlenememesi komisyon çalışmalarını nasıl etkiledi, rapora nasıl yansıyacak? Adil Öksüz'ün yakalanmasına rağmen serbest bırakılması konusunda hangi bilgileri elde ettiniz?" sorusu üzerine Petek, şunları kaydetti:

"İki isimle ilgili dinlememe konularında verdiğimiz bir karar olmadı. Sayın Hulusi Akar, ülkenin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle dinlenemedi ama başta anamuhalefet üyelerimizin komisyon tutanaklarına geçen soruları olmak üzere, kendisinden bilgi istemeye yönelik sorularımızı yönelttik, bekliyoruz. Çalışmalarımızın ortalarında MİT Müsteşarlığından, 15 Temmuz gündüzü yaşananlar dahil olmak üzere kapsamlı rapor istedik. Bunun da gelme aşamasında olduğu bilgisini aldık, onu da bekliyoruz.

Adil Öksüz'ün yakalanıp, yargı mercileri tarafından serbest bırakılmasıyla ilgili Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan (HSYK) bilgi istedik. Serbest bırakan hakim, itirazı reddederek serbest kalmasının devamı yönünde karar veren hakimler hakkında HSYK tarafından soruşturma açıldığı, bu soruşturmanın bu safhada gizli olduğu, olayın aydınlatılmaya çalışıldığı bilgisi bize geldi. Adil Öksüz konusunda, sorumluların tespiti bakımından yapılan adli işlem sonuçlanmayınca biz de daha geniş bilgi sahibi olamadık."

ByLock listesi

Komisyonda ByLockçu listesinin, darbe gecesi belirli noktalardaki görüntü kayıtlarının istendiğini anımsatan Petek, komisyon üyelerinin talepleri olduğu için görüntü kayıtlarını getirttiklerini, diğer bilgi, belgeleri toparladıklarını belirtti.

Petek, şu görüşlere yer verdi:

"Ama bir ByLock listesi, olayın tam aydınlanması bakımından soruşturma konusu olduğu için böyle bir listeyi buraya getirerek, 'Hangi siyasiler ByLock kullanıyor, ortaya çıksın' talepleriyle karşılaştık. Çok ciddi bir iş yapıyoruz, araştırma komisyonu olarak çalışıyoruz. Yargı alanına girmeden, Anayasa 138 ve Ceza Muhakemesi hükümlerini dikkate alarak çalışıyoruz. Bir de hem FETÖ'nün, tabiri yerindeyse ipliğini pazara çıkaracak tespitleri tarihe not düşmek istiyoruz, diğer taraftan yapılacak soruşturmalarda FETÖ yöneticilerinin, militanlarının, üyelerinin deşifre olup kaçmalarını, hukuktan, cezadan paçalarını kurtarmalarını da istemiyoruz. Bu açıdan ByLock listeleriyle ilgili yaptığımız görüşmeler, sadece telefon numarası olarak MİT tarafından tespit edilip, telefon numaralarının isim bağlantılarının tespit ve soruşturmaları için gereği yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilen, kısım kısım tespitle gönderilen bu listelerin, hangi kişiye, kişinin sıfatı siyasetçi mi akademisyen mi gazeteci mi esnaf mı işadamı mı bunları buraya getirip değerlendirmemiz hiç mümkün değildi. O tip bir soruşturma konusuna girmedik.

Bu komisyon çalışmaya başlamadan, ekim ayı öncesi ile ocak ayının ilk haftası itibariyle elimizdeki bilgi ve belgelerde, yaptığımız çalışmalarda ne değişti derseniz; bizim açımızdan çok şeyi aydınlığa kavuşturacak bilgi, belge topladık. Bunları raporda toplumumuz, milletimiz görecektir. Hem 15 Temmuz darbe girişimini aydınlatacak fevkalede önemli bilgileri hem de FETÖ'nün 1966'dan bu yana nasıl örgütlendiğinin, yapılandığının, bugünlere nasıl hazırlandığının tespitlerini, son aşamada alınması gereken önlemleri raporumuzda detaylı ifade edeceğiz. Yaptığımız çalışmayı yeterli görüyoruz ama adli soruşturmalar devam ediyor. Bu konuda isimlendirme, sorumluların tecziyesi komisyonun görevi olmadığı için belki bu konuda o net çizgiyi ayırmadaki zorluğumuzdan dolayı eksik kalmış olabilir. Önümüzde 200'e yakın isim var, talep edilenlerden 51'ini dinledik. Durdukça yeni isimler istiyor arkadaşlar."

Petek, FETÖ ile mücadelede rehavete kapılınmamasını istedi.

Petek, kendilerini eleştirenlerin, Akar ve MİT Müsteşarı Fidan'ın dinlenmemesi dışında hangi somut taleplerinin yerine getirilmediğini açıklamalarını istedi.

AA