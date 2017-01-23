Daktilo Kullanmayı Sevenlere Özel Lofree Klavye

Lofree adı ile tanıtılan klavye oldukça dikkat çekti.

Güncellenme 23 Ocak 2017 23:11

Daktilodan ilham alınarak hazırlanan ve tasarımı daktiloya benzetilen yeni klavye oldukça farklı bir kullanım sunuyor. Tuş takımı klasik kare yerine yuvarlak bir şekilde hazırlanan klavyede aynı zamanda daktiloyu seven ve özleyen kişiler farklı bir nostaljik İmkan sunuldu.

Renkli Tasarım Dikkat Çekiyor

Klavyenin tasarımının yanı sıra renkleri de oldukça farklı. Birden fazla renk seçeneği, arka plan resimleri sayesinde kişiselleştirilmiş bir klavyeye sahip olabilmek yeni klavye ile mümkün. Lofree için yapılan tanıtımlarda klavyenin farklı işletim sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışabileceği ve herhangi bir sorun yaşanmayacağı belirtilirken tabletlerde dahi Lofree kullanılabiliyor. Bu açıdan kısa süre içerisinde klavye sektöründe oldukça dikkat çeken yeni ürünün piyasaya sunulduktan sonra yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Lofree Satışı Henüz Başlamadı

Konu ile ilgili paylaşılan bilgilerde klavyenin satış ve fiyatı sürec hakkında detaylar paylaşılmadığından dolayı piyasaya ne zaman çıkacağı tam olarak bilinmiyor. Fakat paylaşıldığı ilk günden itibaren özellikle yabancı forumlarda oldukça dikkat çeken Lofree’nin önümüzdeki ay itibariyle piyasaya giriş yapması ve uygun bir etiket fiyatı ile satılması bekleniyor. Özellikle Türkiye gibi pek çok farklı ülkede daktilonun önemi oldukça fazla olurken bu noktadan hareket ile üretilen yeni klavye kullanıcıların ilgisini çekmesi bekleniyor. Bakalım Lofree piyasada ne kadar satacak.