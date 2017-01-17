DAEŞ'li teröristin yakalandığı evde dikkat çeken ayrıntılar

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina isimli gece kulübüne saldıran ve 39 kişiyi katleden DAEŞ'li teröristin yakalandığı ev görüntülendi.

Güncellenme 17 Ocak 2017 15:40

Ortaköy'deki terör saldırısının faili terörist Abdülgadir Masharipov ve beraberindekilerin Esenyurt'ta yakalandığı dairede, gazetecilerin görüntü almasına izin verildi.

Terörist Abdülgadir Masharipov ve beraberindekilerin Esenyurt'ta yakalandığı daire, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerekli çalışmalarını tamamlamasının ardından site önünde bekleyişlerini sürdüren gazetecilere açıldı.

Daire dağınık bir halde bulundu

Bir sitenin 5. katında bulunan 2+1 dairenin oldukça dağınık olduğu görüldü.

Farklı ülkelere ait paralar bulundu

Operasyon esnasında daire giriş kapısının kırıldığı fark edilen dairenin salonunda 2 çekyat, mutfakta çamaşır makinesi, odalarda ise birer çift ve tek kişilik yatak olduğu gözlendi.

Su ve meyve stoku bulundu

Dairede yumurta kolileri, yemeklik sıvı yağ kutuları, kahvaltılık ürünlerin yanı sıra bol miktarda su ve meyve stoku dikkati çekti.

Farklı ülkelere ait çok sayıda madeni ve kağıt paranın da olduğu görülen dairede, kişisel temizlik ürünleri ile makyaj malzemeleri de görüntülendi.

AA