DAEŞ Türk askerlerine saldırdı: 5 şehit, 9 yaralı

Terör örgütü DAEŞ El-Bab'ta görevli Türk askerlerine saldırdı. 5 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz de yaralandı.

Güncellenme 20 Ocak 2017 17:09

Furat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab'ta bulunan Suflaniyah bölgesinde görev yapan Türk askerlerine terör örgütü DAEŞ tarafından saldırı düzenlendi. Sladırıda 5 Tür kaskeri şehit oldu, 9 Türk askeri de yaralandı.

NTV'de yer alan habere göre; Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün saat 13.40 sıralarında, El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DAEŞ mensubu teröristlerce bombalı araç saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırı sonucu 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ifade edilerek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu.

NTV