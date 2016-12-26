DAEŞ El-Bab'tan kaçan sivillere saldırdı: 30 ölü

El-Bab'tan kaçmaya çalışan 30 Suriyeli sivil DAEŞ'in El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Güncellenme 26 Aralık 2016 15:40

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Harekatın 125'inci gününde, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın kontrol altına alınmasına yönelik harekat başarıyla devam ediyor. Gün içinde yaşanan çatışmalarda iki muhalif yaralanırken, DEAŞ terör örgütünce kullanılan bir uçaksavar mevzisi imha edildi.

Terör örgütü DEAŞ'a ait 113 hedef ateş altına alınarak, teröristlerin kullandığı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları kullanılamaz hale getirildi.

DEAŞ barikat ve engeller kurarak sivillerin çıkışlarını engelledi

Bilgilendirmede, istihbarat, keşif ve gözetleme vasıtaları ile elde edilen bilgiler, telsiz görüşmeleri ve alınan duyumlar sonucunda öğrenilen bilgilere yer verildi.

Buna göre, DEAŞ'lı teröristler sivilleri tehdit ederek El Bab meskun mahallinde kalmaya zorladı, ana yol ve sokaklarda çok sayıda barikat ve engeller kurarak sivillerin çıkışlarını engelledi. ,

DAEŞ'ten PKK taktiği

Mayın ve el yapımı patlayıcı kullanarak harekete duyarlı sensörler ile çok sayıda tuzak hazırlayan teröristler, el yapımı patlayıcıları arazi, yol, bina yapısına uygun malzemeler ile kamufle ederek doğal görünüm sağlıyor. Hazırlanan bu tuzaklar sonucunda da her gün onlarca sivil, özellikle çocuklar hayatını kaybediyor.

PYD ve PKK terör örgütlerinin Ayn El Arap, Cizre, Sur, Nusaybin ve benzeri ilçelerde kullandığı taktikler gibi DEAŞ da evlerin duvarlarında delikler açarak silah mevzisi haline getiriyor.

74 el yapımı patlayıcı imha edildi

DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 74 el yapımı patlayıcı imha edildi. Harekatın başından bu güne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 335 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

El Bab'dan kaçan en az 30 sivil DEAŞ saldırısında öldü

Bilgilendirmede, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'dan kaçmaya çalışan en az 30 sivilin, dün DEAŞ terör örgütünün mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı bildirildi.

Öte yandan, terör örgütü DEAŞ, Mustafa Hazzuri adlı bir vatandaşı, El Bab ilçesindeki bazı sivilleri Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki güvenli bölgeye kaçırdığı gerekçesiyle geçen cuma günü kurşuna dizerek öldürmüştü. Terör örgütü, Hazzuri'nin cesedini dün akşama kadar ilçe meydanında teşhir ederek halka gözdağı vermeye çalıştı.

AA