Dacia'dan 'sıfır faiz' kampanyası

Dacia şubat ayına özel geliştirdiği kampanya ile otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip imkanlar tanıyor.

Güncellenme 03 Şubat 2017 15:58

Dacia geliştirdiği Şubat kampanyası ile uygun faiz oranları ve ticari taksilere ekstra indirimler sunuyor. Üstelik bazı modellerde 12 ay sıfır faiz olanağı tanınıyor.

Dacia, şubat ayına özel faiz oranları ve ticari taksilere ekstra indirimler sunuyor.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, marka, şubat ayında tüm binek modellerinde 12 bin lira 12 ay sıfır faiz imkanı sağlıyor. Dacia hafif ticari modellerinde de avantajlı faiz oranları bulunuyor.

Dacia, ayrıca ticari taksi alımlarında müşterilerine bin 500 lira özel indirim sunuyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen avantajlı faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor.

Şubat ayında Sandero 48 bin 600 lira, Logan MCV 53 bin 800 lira, Dokker Van 40 bin 100 lira, Duster 56 bin 100 lira ve Lodgy 62 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

AA