Çürük diş tedavisi için kök hücre çalışması sürüyor

Bilim insanlarının fareler üzerinde denedikleri çürük dişler için kök hücre tedavisi araştırmaları olumlu sonuçlar verdi.

Güncellenme 10 Ocak 2017 14:50

Scientific Reports’da yayınlanan çalışmaya göre, bilim insanları kök hücrelerin normalde yapamayacakları şekilde diş çürüklerini onarmasını sağlayan bir ilacın testleri gerçekleştirdi.

İngiltere'nin en prestiji okullarında biri olarak nitelendirilen King's London'da görev yapan ve makalede imzası olan araştırmacı Paul Sharpe, bu çalışmayla kök hücreleri vücutta istenilen şekilde yönlendirebildiklerini ve işe yaradığını söylüyor. Sharpe, dişlerde işe yarayan bu yöntemin, gelecekte diğer organların tedavisi için de bir şans yaratabileceğini vurguluyor.

Günümüz tedavilerinde diş hekimleri, çürük dişlerdeki enfeksiyon ve bozulmaların durdurulması için dolgu ve kanal tedavisi yöntemlerini kullanıyor. Ancak bu tedaviler çürükleri durdursa da dişin doğal haline dönmesini ve eski beyazlığına kavuşmasını engelliyor.

Sharpe ve ekibi çalışmada ilk olarak dişlerin doğal iyileşme mekanizmasını gözlemledi. Ekip daha sonra GSK-3 (Glikojen sentaz kinaz inhibitörleri) ismi verilen moleküllerin, kök hücreleri yönlendirerek diş kemiğinin koruması için uyardığını keşfetti.

Bu noktadan harekete geçen bilim insanlar, bir farenin azı dişlerini delerek, kök hücrelerin bulunduğu öze ulaştı. Daha sonra bölgeye GSK-3 inhibitörleri içeren kolajen süngerler yerleştirildi ve üzeri kaplandı.

6 hafta sonunda diş yerinden çıkarıldığında süngerlerin çözüldüğü ve kayıp dentinin büyük oranda yeniden oluşturulduğu gözlendi.

SIRA İNSANLARDA

Fareler üzerinde benzer çalışmalara devam eden ekip, aynı yöntemin insanlar üzerinde de etkili olup olamayacağını görmek için daha büyük dişler üzerinde çalışıyor.

Henüz fareler üzerinde yapılan araştırmalar, gelecekte bir gün insanların diş kayıplarını geri getirmeyi amaçlamakla birlikte, diğer organların kök hücre ile tedavisi için de bir umut ışığı sağlıyor.

NTV