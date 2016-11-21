Cüneyt Çakır'a önemli görev!

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçını yönetecek.

Güncellenme 21 Kasım 2016 18:24

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde başarılı bir sınav veren FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçını yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Çarşamba günü Türkiye saati ile 22.45'te oynanacak Borussia Mönchengladbach-Manchester City maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Barcelona ve Celtic'in de bulunduğu gruptaki kritik mücadelede görevlendirilen Çakır Borussia Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma ile bu sezonki 3. Şampiyonlar Ligikarşılaşmasını yönetecek.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda, geride kalan 4 maç sonunda Barcelona 9 puanla birinci, Manchester City 7 puanla ikinci, Mönchengladbach 4 puanla üçüncü, Celtic de 2 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın

E Grubu:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.45 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere)

F Grubu:

22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)

22.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Legia Varşova (Polonya)

G Grubu:

22.45 Leicester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)

22.45 Kopenhag (Danimarka) - Porto (Portekiz)

H Grubu:

22.45 Sevilla (İspanya) - Juventus (İtalya)

22.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Olympique Lyon (Fransa)



23 Kasım Çarşamba



A Grubu:

22.45 Arsenal (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Basel (İsviçre)

B Grubu:

20.45 Beşiktaş (Türkiye) - Benfica (Portekiz)

22.45 Napoli (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

C Grubu:

22.45 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

22.45 Celtic (İskoçya) - Barcelona (İspanya)

D Grubu:

20.00 Rostov (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)

22.45 Atletico Madrid (İspanya) - PSV (Hollanda)

Hürriyet