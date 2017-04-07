Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Esed'in savaş suçlarına verilmiş olumlu bir cevap"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye'ye ait hava üssünü vurmasını "Esed'in savaş suçlarına karşı verilmiş olumlu bir cevap" şeklinde değerlendirdi.

Güncellenme 07 Nisan 2017 11:34

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD tarafından Şayrat Hava Üssü'ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen hava saldırısını, Esed rejiminin savaş suçlarına karşı verilmiş olumlu bir cevap olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye'de hava üssünü vurmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri tarafından Humus’ta bulunan Şayrat Hava Üssü’ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen hava saldırısını, Esed rejiminin savaş suçlarına karşı verilmiş olumlu bir cevap olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Önemli bir adım"

İdlib'de 4 Nisan Salı günü yaşananların, eli kanlı Esed rejiminin siyasi geçiş sürecini ve ateşkes çabalarını hiçe saydığını yeniden gösterdiğini belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Bu tür saldırılardan kaçan 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye olarak bu saldırıyı bir kez daha kınıyoruz.

Şayrat Hava Üssü'nün kullanılamaz hale getirilmesi, sivillere yönelik kimyasal ve konvansiyonel saldırıların cevapsız kalmaması açısından önemli bir adımdır. Benzer katliamların yeniden yaşanmaması için acilen uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Suriye'deki insani krizin sona erdirilmesi adına uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi önem arzetmektedir."

AA