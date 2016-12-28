Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Beştepe'de düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni, Beştepe'de düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödülleri takdim etti.
Törende sinema dalında Şener Şen, Edebiyat dalında Mustafa Kutlu, Müzik dalında Erol Parlak, Sosyal Bilimler Dalında Prof. Dr. Kemal Haşim Karpat, Genel Sanatlar dalında Feridun Özgören ödül aldı. Törende ayrıca merhum Ordinaryus Profesör Doktor Ahmet Süheyl Ünver'e de Vefa Ödülü verildi.
Sinema alanında ödül alan sanatçı Şener Şen, "Bu ödülü toplumsal barışımıza katkısı olması umuduyla kabul ediyorum" dedi.
Genel Sanatlar dalında ödüle hak kazanan Feridun Özgören'in ödülünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Ordinaryus Profesör Doktor Ahmet Süheyl Ünver'e verilen Vefa Ödülünü, öğrencisi Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar'a takdim etti.
Edebiyat dalında ödül alan Mustafa Kutlu'nun oğlu Murat Kutlu ödülü aldı.
Sosyal Bilimler dalında ödüle hak kazanan Prof. Dr. Kemal Haşim Karpat'ın ödülünü, öğrencisi Hakan Kırımlı aldı.
Müzik dalında ödül ise Erol Parlak'a verildi.
NTV