Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla fotoğrafı gündem oldu

Genelde takım elbiseli görmeye alışkın olduğumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ev halinde ve torunuyla birlikte görüntülendi.

Güncellenme 07 Nisan 2017 14:34

Milliyet'te yer alan habere göre, son günlerde takım elbiselerinin altına giydiği yelekle gündem olan Cumhurbaşkanı'nın bu sefer yeşil tişörtlü fotoğrafı ile yoğun ilgi gördü.

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi yoğun bir programı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydanlarda vatandaşlarla bir araya gelip yeni sistemi anlatmaya devam ediyor. Çok yoğun bir programı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte ailesine zaman ayırmaktan da geri kalmadığı ortaya çıktı. Torunlarıyla vakit geçirmeyi çok seven Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çekilen son fotoğrafında; Esra-Berat Albayrak çiftinin oğlu Ahmet Akif Albayrak'a Kur'an-ı Kerim öğrettiği görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sürekli takım elbiseli görenler ise yeşil tişörtle çekilmiş fotoğrafına şaşırdı. Ev haliyle görüntülenmekten çekinmeyen Erdoğan'ın yeşil tişörtü sosyal medya da günün konusu oldu.

Milliyet