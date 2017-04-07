Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine giden otobüs devrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'daki mitingine giden otobüs devrildi. 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Güncellenme 07 Nisan 2017 16:56

CNN Türk'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'daki mitingine gelen kafiyeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti 30 kişi de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'ya gerçekleştireceği toplu açılış töreni ve miting etkinliği için Kozan'dan Adana'ya gelenleri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre otobüsün altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Kaynak: CNN Türk