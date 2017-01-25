Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması: "TBMM'ye tekrar göndereceğiz"

Madagaskar cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa değişikliği referandumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 25 Ocak 2017 15:48

Temaslarda bulunmak üzere Afrika turu kapsamıdna Madagaskar'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğine ilişkin kanunla ilgili, "Hemen kararımızı verip ve bu önemli adımı, atılan bu kararlı adımı bizler de TBMM’ye tekraren göndereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, anayasa değişikliğine ilişkin kanun ile ilgili olarak, "Ülkemize döndükten sonra öyle zannediyorum ki Meclis Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı'na parlamentodaki bu görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Bizler de değerlendirmemizi yapacağız, fazla uzatmadan. Çünkü milletin beklentisi budur. Hemen kararımızı verip ve bu önemli adımı, atılan bu kararlı adımı bizler de TBMM’ye tekraren göndereceğiz" dedi.

Erdoğan, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasına ilişkin soruya ise, "Muhalefet, Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, 'niye oraya gidiyorsun' deme hakkımız yok ama bunlara da alışığız. Anayasa Mahkemesine çok sık gitmeye alışık anlayış da var ülkemizde. Temenni ederim ki bir an önce Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili kararını verir. Çünkü milletimiz şu anda yoğun bir şekilde heyecanla artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde" yanıtını verdi.