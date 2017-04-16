Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: "Hayırlı olmasını dilerim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonuçlarının büyük oranda netleşmesiyle birlikte Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'yi arayıp "sonucun hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Güncellenme 16 Nisan 2017 21:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk oylamasının netleşmesinin akabinde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumda sonucun netleşmesinin ardından Yıldırım, Bahçeli ve Destici'yi telefonla aradı.

Yıldırım, Bahçeli ve Destici'ye kampanya çalışmalarından ve alınan neticeden dolayı tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iradesini sandığa yansıtan millete müteşekkir olduğunu da ifade etti.

Ayrıca Erdoğan, halk oylaması sonucunun millete ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, birçok dünya liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları geldiğini de bildirdi.

Dünya liderlerinden tebrik

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, birçok dünya liderinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları yağdığını bildirdi.

AA