Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Güncellenme 23 Haziran 2017 14:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı bulunan Yılmaz D. (39), Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, daha önce Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hakkında iki kez işlem yapılan zanlının 3 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

AA