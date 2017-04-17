Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zafer bizi sarhoş etmeyecek"

Esenboğa Havalimanında halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum sonuçlarını değerlendirdi. Erdoğan konuşmasında 2019 yılına vurgu yaptı.

Güncellenme 17 Nisan 2017 17:16

Dünya.com'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanında yaptığı konuşmada, "Dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanında kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara seslendi.

Konuşmasında referandum sonuçlarına değinen Erdoğan, "Şimdi ben Güneydoğu'ya, Doğu'ya baktım. Gece hep onları inceledim. Devran değişti. Şimdi istikamet üzere bir gidiş var. Daha iyi olacak, buna inanıyorum." dedi.

2019 yılında yapılacak seçimlere de işaret eden Erdoğan, "Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek." diye konuştu.

Kaynak: Dünya