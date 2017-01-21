Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tavşantepe Metro Durağı açılışında yaptığı konuşmada, anayasa referandumuna dair " Şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek" dedi.

Güncellenme 21 Ocak 2017 17:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaptınız ki diyenlere parlamento güzel bir cevap verdi. Şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek, Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tavşantepe Metro İstasyonu'nda Pendik'e yapılan yatırımların toplu açılış törenindeki konuşmasında, toplam yatırım bedeli 926 milyon lirayı bulan 43 kalemde 217 ayrı projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, Teknopark İstanbul'un Türkiye'nin yüz akı bir proje olarak son derece başarılı hizmetler verdiğine işaret ederek, sağlık alanında faaliyet gösterecek yeni bir teknokentin Pendik'e kazandırıldığını, bu durumun metronun Pendik ve havalimanı hattını çok daha önemli hale getirdiğini vurguladı.

"Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacak"

Birilerinin hala "Ne yaptınız ki?" dediğini aktaran Erdoğan, "Hamdolsun 'Ne yaptınız ki?' diyenlere, dün akşam sabah namazına doğru Parlamento güzel bir cevap verdi ama gerçek cevabı inşallah, beşer planında egemenlik milletindir, şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek. Nihai kararı verecek ve bu nihai kararla beraber Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz için hayırlı olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun. El ele vereceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu tüm yatırımlar bittiğinde İstanbul'un ulaşımının büyük ölçüde raylı sistem üzerinden gerçekleştirileceğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Raylı sistemle boğaz geçişi konusunda Marmaray'ın ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki hattı da devreye almak suretiyle 2 alternatifli bir imkanı oluşturmuş oluyoruz. Her zaman söylediğim gibi İstanbul'a hizmet etmek bir aşk, sevda, gönül işidir. Bu şehri ve bu şehrin insanlarını yürekten sevmiyorsanız İstanbul'a verebileceğiz hiçbir şey yoktur. Ne diyor merhum Yahya Kemal? 'Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul/Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer/Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul/Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.' Biz de tüm hayatımız boyunca, şairimiz gibi 'Ey aziz şehir, ömrümüz oldukça gönül tahtımıza keyfince kurul.' dedik, demeyi de sürdüreceğiz. Üstat Necip Fazıl ne diyor? 'İlle de İstanbul' diyor. Biz de böyle diyerek, bu şehre ve bu şehrin insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz."

"Bu manzara yeni Türkiye'nin doğuşu manzarasıdır"

Açılış törenine katılan vatandaşların "idam" sloganları atması üzerine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben sizlere bu konudaki kanaatimi söyledim. Şu anda, bir referandum sürecindeyiz. İnşallah bu referandum süreci de milletimizin kahir ekseriyetiyle ben inanıyorum ki neticeye ulaşacak. Bunun ardından da sizlerin bu talebi, Parlamento'da inanıyorum ki gündeme gelecektir. Parlamento'dan tekrar geçtikten ve önüme geldiği zaman da peşinen söylüyorum; ben bunu onaylarım. Hani George ne der? Hans ne der? Şu ne der, bu ne der? Beni ilgilendirmez. Benim milletim ne der? Beni bu ilgilendirir. İşte bu manzara büyük Türkiye manzarasıdır. Bu manzara, güçlü Türkiye manzarasıdır. Bu manzara, yeni Türkiye'nin doğuşu manzarasıdır.

Sizler şu anda geleceğin temellerini atıyorsunuz, birliğinizi, kardeşliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Hep birlikte nasıl Türkiye olunacağını ortaya koyuyorsunuz. Unutmayınız, onlar geleceğimizi karartmak isteyecek. Biz yaptığımız her yatırımla, attığımız her adımla istikbalimizi aydınlatacağız. Onlar terör örgütlerinin silahları ve bombalarıyla yakacak, yıkacak. Biz ise inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Onlar ellerindeki finans imkanlarını, spekülasyon araçlarını kullanarak bizi dibe çekmeye çalışacak, biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi zorlayacağız. Onlar öldürmenin yollarını arayacak, biz yaşatmanın çaresine bakacağız. Çünkü biz, hep birlikte Türkiyeyiz."

"Yeni bir istiklal mücadelesi sürdürüyoruz"

Bugün de Türkiye'yi terör örgütleriyle, ekonomik saldırılarla, uluslararası dayatmalarla köşeye sıkıştırdıklarını sananlara karşı yeni bir istiklal mücadelesini sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, "Kökü mazide olan ati anlayışıyla bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin olduğunu, ancak şehitler olmadan bu toprağın vatan olmadığını dile getirerek, "Onun için yine İstiklal Şairimiz ne diyor, 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda/Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda/Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda', işte mesele bu" ifadelerini kullandı.

Suriye'de dün 5 şehit ve 9 gazinin olduğunu hatırlatan Erdoğan, dünkü kahramanlarla birlikte tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilere de şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C, FETÖ hepsine karşı... Selçuklu Sultanı Kılıçarslan'dan beri coğrafyamızda verilen mücadelede karşımıza çıkartılan ihanet çeteleri hepsi nasıl çöktüyse, bundan sonra da hepsi çökecek. Milletimiz istiklalinin ve istikbalinin geleceğine yönelik adımları söz konusu olduğunda 15 Temmuz'da olduğu gibi Allah'ın izniyle her şeyi yapacaktır. Sizlerden bir ricada bulunuyorum; bu referandumla ilgili kampanyada inanıyorum ki sizler gece gündüz demeden çalışmak suretiyle geleceğe yürüyeceksiniz. Çünkü bizim rabiamız var. Çünkü biz tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Öyleyse durmak yok, yola devam."

AA