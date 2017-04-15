Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm terör örgütleri üzerimize salınmış durumda"

İstanbul Ümraniye'de halka seslenen Recep Tayyip Erdoğan "Tüm terör örgütleri üzerimize salınmış durumda. Yarın reform yapalım ki teröristler çıldırsın." diye konuştu.

Güncellenme 15 Nisan 2017 16:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın hep birlikte öyle bir reform yapalım ki yarın akşam Batı çıldırsın, kudursun. Teröristler çıldırsın, kudursun. Ama bu milletin asil evlatları yarın akşam, hep beraber bir bayram yapsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de halka hitaben yaptığı konuşmada, uluslararası finans merkezine ev sahipliği yapan Ümraniye'nin o eski sıkıntılı günlerini geride bırakarak, yepyeni bir geleceğe hızla ilerlediğini vurguladı.

İlçenin en önemli sorunu olan 2B kapsamındaki bölgelerin tapu meselesinin çözüldüğünü, şimdi imar planlarının yapıldığını, yıl sonuna kadar bu çalışmanın da biteceğini anlatan Erdoğan, artık vatandaşların tapusu ve imarı olan arsalara, huzur ve güven içinde evlerini yapabileceğini ifade etti.

'Tüm terör örgütleri üzerimize salınmış durumda'

Türkiye'nin, içeride ve dışarıda tarihinin en önemli mücadelesini verdiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"PKK'sıyla, FETÖ'süyle, DEAŞ'ıyla tüm terör örgütleri üzerimize salınmış durumda. Bu terör örgütlerinin iplerini elinde tutanlar, onlar yeterli olmadığından bizzat kendileri devreye giriyor. İşte Avrupa. Almanya, İsviçre, Avusturya giriyor mu? Fransa'da seçim var. Yatıyorlar, kalkıyorlar Erdoğan. Ben seçime girmiyorum ki benimle ne işiniz var? Ne yapacaksanız yapın. Ama artık Türkçeyi öğrenmeye başladılar.

Son 4 yılda bu gerçeği defalarca tecrübe ettik. Gezi olaylarında, 17-25 Aralık'ta, bölücü örgütün çukur eylemlerinde yaşadık. Şimdi bu teröristleri açtıkları o hendeklere gömüyoruz. 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Daha gideceğiz. Ya silahlarını gömecekler ya kendileri gömülecekler ya da bu ülkeyi terk edip gidecekler. Bunun başka izahı yok."

Bilhassa 15 Temmuz'un, maskelerin düşüp, gerçek yüzlerin ortaya çıktığı bir dönüm noktası olduğunu anlatan Erdoğan, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde gösterilen tepkilerin, bu ifşa edilmişliğin sebep olduğu pervasızlıktan kaynaklandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'dan sonra bu konuyu da yeniden ele alacak, Türkiye'ye terbiyesizlik yapanlardan bunun hesabını soracaklarını dile getirdi.

Erdoğan, yarın akşam ki neticeyi görür gibi olduğunu ifade ederek, "Muhalefet nerede? Muhalefet meydanlarda yok, onlar kahvelerde. Hele hele bir de maskeli teröristlerini kahvelere gönderiyorlar, arkadan kendileri gidiyorlar. Okmeydanı'nda, benim eski semtimde yaptılar. Sağ olsun İstanbul Emniyeti bunları yakaladı. Üç tanesi yakalanmıştı, dördüncü ne oldu bilmiyorum, teröristler. Meğerse daha sonra bir tanesi bunların Cumhuriyet Halk Partisinin mensubu olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar iç içe ya, bunlar iç içe çalışıyor." dedi.

'Batı çıldırsın, teröristler çıldırsın'

Erdoğan, 16 Nisan'da sandıklardan "evet" çıkmasıyla güç toplayacak olan Türkiye'nin önünde yapılacak çok iş, katedilecek çok mesafe olduğunu söyledi.

Daha yapılacak çok yol, otoban, demiryolu ve metro olduğunu anlatan Erdoğan, hayırcıların belediye meclisinde, metrolara da "hayır" dediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey CHP'ye oy verecek kardeşlerim, bakın bunların halini görün. Bunlar bu ülkeye hizmetten yana değil. AK Parti'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, MHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, Büyük Birlik Partisine gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, Cumhuriyet Halk Partisine, Saadet Partisine hatta HDP'ye gönül vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum: Yarın gelin hep birlikte öyle bir reform yapalım ki yarın akşam batı çıldırsın, kudursun, teröristler çıldırsın, kudursun ama bu milletin asil evlatları yarın akşam hep beraber bir bayram yapsın. Gönlümde bu bayramı şu anda hissediyorum." diye konuştu.

"Milletimize edilecek çok hizmetimiz var"

Erdoğan, daha çok delinecek dağ, aşılacak boğaz ve ırmak bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz Ferhat'ız, Ferhat. Siz de Şirin'siniz. Ferhat dağları deldi Şirin'e kavuşmak için biz de dağları deliyoruz sizlere kavuşmak için. Hamdolsun çok yollar aştık. Çok daha yollar aşacağız. Bizim daha çok çarkları döndürülecek, ocakları ateşlenecek, bacası tüttürülecek fabrikalarımız var. Bizim daha tabelası aşılacak, kepengi açılacak, tezgahları kurulacak çok dükkanımız var. Bizim işlenecek çok toprağımız var. Ekilecek çok bahçemiz var, dikilecek çok ağacımız var. Bizim daha kileri doldurulacak çok garibimiz, çok gurebamız, başı okşanacak çok yetimimiz var. Velhasıl bizim daha milletimize edilecek çok hizmetimiz var. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni işte bunun için istiyoruz. Ülkeye hizmet edenlerin ayaklarına geçmişte olduğu gibi prangalar vurulmasın diye yönetim sistemi değişikliğini istiyoruz. Bu sistemi şahsımız için getirmeye çalışmıyoruz. Bizim 16 Nisan'a çıkacağımızın garantisi var mı? 2019'a çıkacağımızın garantisi var mı? Anayasa değişikliğine göre, yeni sisteme göre ilk cumhurbaşkanı seçimi ne zaman yapılacak? Kasım 2019."

AA