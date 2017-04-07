Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlere göz açtırmıyoruz"

Erdoğan: "PKK'sıyla, YPG'siyle, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle tüm terör örgütlerine karşı tarihimizin en büyük mücadelesini yürütüyoruz. Teröristlere göz açtırmıyoruz" dedi.

Güncellenme 07 Nisan 2017 20:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan, buradaki konuşmasında, Adanalı'nın, acısını yüreğine gömüp, vatan hizmetine devam ettiğinin altını çizdi.

"Teröristlere göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız"

Adana yöresine ait, "Şu Kışlanın Kapısına" türküsünün bir kısmını okuyan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ölümü Allah'ın emri olarak, bunu gören Adanalı'nın sitemi, sadece ayrılığa olmuştur. Biz de Adanalı gençlerimiz, bir daha sevdiklerinden ayrı kalmasınlar diye terör örgütlerinin kökünü kurutmanın çabası içindeyiz. Artık sivrisineklerle değil, doğrudan bataklıklarla uğraşıyoruz. Bunun için mücadele alanımızı, sınırlarımızın dışına uzanacak şekilde genişletiyoruz. Artık Tendürek Dağları'nda, Gabar'da, Cudi'de, Bestler Dağları'nda yetmez dedik. Cerablus'ta, Rai'de, Dabık'ta, Bab'da, orada artık Türk askeri, Özgür Suriye Ordusu ile beraber mücadelesini sürdürdü. PKK'sıyla, YPG'siyle, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle tüm terör örgütlerine karşı tarihimizin en büyük mücadelesini yürütüyoruz. Hamdolsun silahlı kuvvetlerimizle, polisimizle, güvenlik korucularımızla dağ taş her yerdeyiz. Teröristlere göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız."

"Milletimizle hep birlikte Türkiye olduk"

Erdoğan, Türkiye'nin, terör örgütlerinin saldırılarına en çok siyasi istikrarın bozulduğu dönemlerde uğradığını, terör örgütlerinin o dönemlerde "sırtlan gibi ortaya çıkıp hırlamaya" başladıklarını vurguladı.

1970'li ve 1990'lı yılların karanlık günlerinin de böyle olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra ortaya çıkan birkaç aylık belirsizlik döneminde yaşananları unutmadınız değil mi? Terör örgütünün çukur eylemleriyle Kürt kardeşlerimize nasıl eziyet çektirdiklerini, kanallar, çukurlar açarak, evlerin altında adeta şehirler açarak, ülkemizi bölmeye nasıl çalıştığını unutmadınız değil mi? Aynı dönemlerde DEAŞ'ın büyük şehirlerimizi nasıl kana ve ateşe boğmak istediğini unutmadınız değil mi? Bu katil sürüleri, başarılı olmayınca 15 Temmuz 2016'da FETÖ ihanet çetesini devreye sokup, darbeye teşebbüs ettiler. Hamdolsun, milletimizle bir olduk, iri olduk, diri olduk, beraber olduk, hep birlikte Türkiye olduk.

Şimdi 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliğiyle amacımız, ülkemizi bu tür tehditler karşısında daha güçlü hale getirecek bir yönetim sistemine geçmektir. Adana, Türkiye bir daha böyle karanlık günler yaşamasın diye 16 Nisan'da 'evet' diyor mu? Adana, ülkemizin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi güçlendirmek için 16 Nisan'da 'evet' diyor mu? Adana, güçlü Türkiye için 'evet' diyor mu? Adana, büyük Türkiye için 'evet' diyor mu? Adana, müreffeh Türkiye için 'evet' diyor mı? Adana istikrarlı Türkiye için 'evet' diyor mu? Allah'ına kurban Adana."

"Katil Esed bugüne kadar 1 milyona yakın insanı öldürdü"

Türkiye'nin öncelikle kendi güvenliğini sağlamanın çabasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çok sabrettik. Gaziantep'e girdiler. Bir düğün merasiminde, kına merasiminde 53 kardeşimizi öldürdüler. Sabır, sabır dedik. 'Giriyoruz' dedik ve Cerablus'a girdik" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye ile 900 kilometre sınırı olduğuna dikkati çekerek, "Sınırı olmayan ülkeler burada. Ne diyorlar? 'Bizi çağırdılar da gittik'. Çağrıldığınız her yere gitmeye mecbur değilsiniz. Bu adam katil Esed'dir. Bu adam devlet terörü uyguluyor. Teröristlerin davetine ne zamandan beri icabet ediliyor? Neredeyse 1 milyona yakın insanı bu katil Esed bugüne kadar ne yazık ki öldürdü. Bu insanların günahı neydi? Senin vatandaşın. Bunları öldürdü. Bunlar eli silahlı teröristler değildi ama bu katil Esed bunları yaptı." diye konuştu.

"Türkiye tüm kardeşlerine yardım edecek imkanlara sahiptir"

Tehditler sınırların dışından geldiği için mücadeleyi oralara taşımak zorunda kaldıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onun için Kandil'e gittik. Tabii bu ülkelerde yaşayan insanlarla bin yıllık kardeşliğimizi unutmuyoruz. Adana yanı başındaki Suriye'de çocuklar, masumlar, kimyasal, konvansiyonel silahlarla katledilirken başını arkaya çevirip bunları görmezden gelebilir mi? Rejimin tehdidinden kaçarak kendisine sığınan kardeşlerine yıllarca ev sahipliği yapan Adana yeni zulümlere rıza gösterebilir mi? Rabbim bizi böyle felaketlerden korusun. Hamdolsun Türkiye kendi güvenliğini kendisi sağlayacak, bununla kalmayıp kendisine el uzatan tüm kardeşlerine yardım edecek imkanlara sahiptir. Adana türküsünde ne diyor? 'Kadir mevlam senden bir dileğim var. Beni muhannete muhtaç eyleme, eğer muhannete muhtaç eylersen kara topraklara gark eyle beni' diyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'da sandıkların "evet"le patlamasının ardından yeni bir dönemin başlayacağını, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi, büyümesi için ihtiyacı olan istikrar ve güven iklimini güçlendireceğini kaydetti. Yeni sistemde Türkiye için söyleyecek sözü olan, millete vereceği hizmeti olan herkese yarışa girme imkanı getirildiğini, cumhurbaşkanlığı adaylığını sadece partilere ve milletvekillerine bırakmadıklarını, tarihte ilk defa milletin doğrudan, seçim zamanı geldiğinde, 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı gösterebileceğini belirten Erdoğan, "Bundan daha demokratik, adil bir yarış olabilir mi?" diye sordu.

"Meclis hükümetin işine karışmayacak, hükümet de Meclisin"

Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna parlamentonun üye seçemediğini anımsatarak, yeni dönemde ise 13 üyenin 7'sini parlamentonun, 4'ünü Cumhurbaşkanının seçeceğini, 2 üyenin ise Adalet Bakanı ve Müsteşarının olacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani Meclis feshedilmişti? Bunları Meclis yapıyor. Yasal düzenlemelerin tamamı Meclise ait. Cumhurbaşkanı yasal düzenleme yapamaz. Sadece bütçe kanunu, Cumhurbaşkanı tarafından teklif edilir, Meclis kabul etmezse bir önceki yılın bütçesi yeni dönemde TEFE, TÜFE vesaire uygulamasıyla devreye girer. Yalan söyleme. Artık öğren bunları. Meclis hükümetin işine karışmayacak, hükümet Meclisin işine karışmayacak. Böylece geçmişte ülkemize çok ağır bedelleri olan tartışmaların, kavgaların, çekişmelerin de önüne geçmiş oluyoruz." diye konuştu.

"Milletimizi Adana kebabından mahrum bırakacak adamın alnını karışlarlar alnını"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, katıldığı bir programdaki sözlerini meydandakilere dinleten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ey Kılıçdaroğlu, işte bu kavga olmasın diye Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı birleştiriyoruz, anladın mı? Yalanın ölçüsü ve freni olmadığı için hızlarını alamayıp işi Meclisi, muhtarlıkları, lokantaları kapatacağımızı söylemeye kadar vardırıyorlar. 'Muhtarlıkları da kapatacakmış.' Bir defa Cumhurbaşkanı nasıl seçilerek geliyorsa muhtar da seçilerek geliyor. Dolayısıyla kararnameyle muhtarı kapatamazsın. Çünkü yasa, kararnamenin üstündedir, anayasa hepsinin üstündedir. Peki kararname nerede devreye girer? Bir boşluk var, Cumhurbaşkanlığı bununla ilgili bir kararname hazırlar. Eğer bu kararnameyi Meclis beğenmediyse, kabul etmediyse bu kararnameyi de iade edebilir. Her şey ortada. Güç kimde? Parlamentoda. Ama bunu anlatmaktan çekiniyor. Neymiş? 'Lokantaları kapatacakmış.' Ya çok ayıp. Bu ülkede lokantaları kapatıp milletimizi Adana kebabından mahrum bırakacak adamın alnını karışlarlar alnını. Böyle saçmalık olur mu? Hani 'Ağzı olan konuşuyor' derler ya. Bunlarınki de tam o hesap. Sadece ağızları olduğu için konuşuyorlar. Ama ne söylediklerinin farkında değiller. Biri çıkıyor, 'evet' diyenleri İzmir'e dökmekten bahsediyor. İzmir'den denize dökecekmiş. Öteki çıkıyor, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyor. İşte bu kadar kontrolü yitirmiş durumdalar. Zerre kadar sende onur varsa, zerre kadar haysiyet varsa çık, dosyalarını, belgelerini ver yargıya, yargı gereğini yapsın."

"Mazlumların ahını bu dünya kaldıramaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı'nın bazı ülkelerini dize getirmek için 16 Nisan'da hazır mıyız? Amerika'nın Suriye'de, o kimyasal silahları kullandıkları üssü bombalama olayı oldu. Biz de bununla ilgili açıklamalarımızı yaptık ve buna olumlu baktığımızı da ifade ettik, 'Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya varız' dedik. Çünkü mazlumların ahını bu dünya kaldıramaz." diye konuştu.

"Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini alandakilerle beraber söyleyen Erdoğan, "16 Nisan gecesi sizi özellikle takip edeceğim, bakalım sandıklardan ne çıkacak." dedi.

AA