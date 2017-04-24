Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de tek bir kişiyi alkışladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen özel oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi alkışladı.

Güncellenme 24 Nisan 2017 11:54

Meclis'te gergin geçen 23 Nisan oturumuna ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın liderlerden sadece Bahçeli'yi alkışladığını yazdı.

HDP'liler kürsüye çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan salonu terk etmedi

Selvi, "Cumhurbaşkanı ve komutanlar konuşmaları dikkatli bir şekilde izlediler. Bu arada HDP'liler kürsüye çıkınca Cumhurbaşkanı ve komutanlar, terk edecek mi diye dikkat ettik. Sonuna kadar beklediler. Demokrasi açısından bu tür görüntülere ihtiyacımız var." dedi.

Erdoğan sadece Bahçeli'yi alkışladı

Son konuşmacı Bahçeli'ydi" diyen Selvi, "Cumhurbaşkanı, diğer liderler kürsüye gelirken alkışlamamıştı ama Bahçeli'yi alkışladı. MHP Lideri de konuşmasına başlamadan Cumhurbaşkanı'nı başıyla selamladı. Referandum bitti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye, "Sen yoluna ben yoluma" demedi. Belli ki MHP ile yakınlaşmayı önümüzdeki dönemde de sürdürmekte kararlı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com