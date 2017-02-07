Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Büyükelçisi El Khereiji'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, El Khereiji, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.
El Khereiji'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
AA