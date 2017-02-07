Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'yi kabul etti.

Güncellenme 07 Şubat 2017 12:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Büyükelçisi El Khereiji'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, El Khereiji, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.

El Khereiji'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

AA


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