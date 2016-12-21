Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suikastçinin bağlantıları FETÖ mensubu olduğunu gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Karlov'un suikastçisi Altıntaş'ın bağlantılarının Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup olduğunu, araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Güncellenme 21 Aralık 2016 19:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Büyükelçiyi öldüren saldırgana ilişkin, "Bağlantıların öncelikli olanı tamamıyla Feto Terör Örgütüne mensup olduğudur. Yetiştiği yerden tut, iltisaklarına varıncaya kadar onlar bunu gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani ile ortak açıklamalarda bulundu.



Akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştüğünü belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda El-Bab tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. Tabii DEAŞ artık orada son havliyle her türlü yola başvuruyor ve canlı bomba olarak, el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Bu son kısımda tabii maalesef birkaç şehidimiz, yaralılarımız oldu ama artık El-Bab'ın Halep'le olan yol hattı tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El-Bab çok daha uzamadan tamamıyla düşer ve El-Bab'ın kendi insanı, halkı kendi topraklarına yerleşme imkanını bulmuş olur."

"Nihai neticeyi, neticelendikten sonra açıklayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi hakkında, "Bundan sonraki süreci de tabii şu anda Rusya'dan da biliyorsunuz gelen soruşturma heyetiyle bizim soruşturma heyetlerimiz birlikte çalışmalarını yürütüyorlar. Birlikte bu çalışmayı yapmak suretiyle de temenni ediyorum ki en kısa zamanda bir neticeye varılacak. Bu kişinin yurt dışındaki bağlantıları nelerdir, buna yönelik de bazı ipuçları var. Şu anda Milli İstihbarat Teşkilatımız, diğer soruşturma birimlerimiz, çalışmalarını sürdürüyor. Nihai neticeyi, neticelendikten sonra açıklayacağız." dedi.

'Yetiştiği yerden tut iltisaklarına kadar her şey FETÖ'yü gösteriyor'

Rus Büyükelçi Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren saldırgan hakkında konuşan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bağlantıların öncelikli olanı tamamıyla Feto Terör Örgütüne mensup olduğudur yani bunu gizlememize filan gerek yok. Yetiştiği yerden tut, iltisaklarına varıncaya kadar onlar bunu gösteriyor."