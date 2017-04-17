Cumhurbaşkanı Erdoğan referandumdan sonra ilk olarak kabristana gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk olarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etmeye gitti.

Güncellenme 17 Nisan 2017 11:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip referandum sonrası ilk olarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti. Özal'ın 24. ölüm yıldönümü nedeniyle mezarı başında tören düzenlendi.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 24. yıldönümü nedeniyle Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan'ın referandum sonrası ilk olarak Özal'ın kabrine gitmesi dikkat çekti. Özal'ın mezarına çelenk bırakan Erdoğan, Özal'ın eşi Semar Özal ve çocuklarına taziyelerini iletip bir süre sohbet etti.

Törene Erdoğan'ın yanı sıra Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Milliyet