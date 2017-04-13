Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PYD'ye devlet kurdurmayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PYD'nin Türkiye sınırlarında barındırılmayacağını ve devlet kurmalarına izin verilmeyeceğini söyledi.

Güncellenme 13 Nisan 2017 15:58

Ordu Buluşması konuşmasında halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandum süredci ve Türkiye gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütü YPG/PYD ile ilgili olarak da, "Ne PYD'yi, ne YPG'yi biz sınırlarımızda asla barındırmayız. Bazıları soruyor, 'devlet kuracaklar mı?' Haşa... Onlara oralarda devlet kurdurtmayız, bunu da herkes bilsin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Ordu Buluşması"nda yaptığı konuşmada, "Ne PYD'yi, ne YPG'yi biz sınırlarımızda asla barındırmayız. Bazıları soruyor, 'devlet kuracaklar mı?' Haşa... Onlara oralarda devlet kurdurtmayız, bunu da herkes bilsin. Dünya alem bilsin. Dünyada ve bölgemizde yeniden yapılanma sancılarının yaşandığı bir dönemde gözlerini ülkemize dikenler, karşılarında 80 milyon vatandaşımızı bulur." dedi.

AA